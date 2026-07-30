Aile ve Çocuk Dostu Dizi Ödülleri Başvuruları Açıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri başvurularına ilişkin duyurunun yayımlandığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'nin başvurularına ilişkin duyuru RTÜK'ün resmi internet sitesinden yayımlandı.

Bu kapsamda RTÜK tarafından yapılan açıklamada, ödül töreninin amacının radyo ve televizyonlarda yayınlanacak programların aile ve çocuk dostu olması niteliğini arttırmak olduğu belirtilerek "Ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Kültürümüzün temel yapı taşı olan aile, kimliğimizi ve değerlerimizi nesilden nesile aktaran bir köprü görevi görerek geleceğimizin en değerli hazinesini oluşturur. Günümüzde yaşanan hızlı değişimlerin aile değerlerine olumsuz etkilerini önleyerek, ailenin birliğini ve dayanışmasını güçlendiren politikalarla geleceğimizi şekillendirmek, toplumsal bağlarımızı koruyacaktır. Bu doğrultuda, aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi, toplumumuzun temel yapısı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi hedefimize önemli katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğu aktarılan açıklamada başvuru şartlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Yapımların Üst Kuruldan yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanmış olması şarttır. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca yapılan bu duyuruyu takiben 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki değerlendirme dönemi içerisinde yayınladıkları yapım ve dizilerle Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödüllerine başvurabilirler. Yapım ve dizilere ilişkin başvurular RTÜK resmi internet sitesinde yer alan Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr/ bağlantısı içerisindeki başvuru formu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Yapıma ilişkin örnek yayın kaydının yüklenmesi sırasında. zip uzantılı sıkıştırılmış dosya formatı kullanılacaktır."

Bu çerçevede, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride ödül verilecek.