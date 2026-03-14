Bakan Yardımcısı Madak, Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Madak, Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti

14.03.2026 19:53  Güncelleme: 20:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bilecik'te Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret ederek dua etti ve yerleşkeler hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Bakan Yardımcısı Madak'a Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve ilçe protokolü eşlik etti. Ardından Bakan Yardımcısı Madak Söğüt ziyareti sonrası Osmanlı Devletinin manevi kurucusu aynı zamanda Osman Gazi'nin de kayınpederi olan Bilecik kent merkezindeki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Şeyh Edebali Külliyesi içinde yer alan Osmanlı Padişahları ve Tarih Şeridi ile Orhangazi camiinde de incelmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Madak yerleşke hakkında yetkililerden bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
