Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 23 Nisan'da koltuğunu şehit pilotun kızına devretti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 23 Nisan'da koltuğunu şehit pilotun kızına devretti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 23 Nisan\'da koltuğunu şehit pilotun kızına devretti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Şehit Pilot Levent Öztürk'ün kızı Elif Naz Öztürk'e devretti. Bakan Göktaş, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve sorularını yanıtladı. Ayrıca, çocuklara savaşsız bir dünya diledi ve Gazze'deki savaşın durdurulmasını temenni etti.

23.04.2024 12:22
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Şehit Pilot Levent Öztürk'ün 11 yaşındaki kızı Elif Naz Öztürk'e devretti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları, Çocuk Hakları Komite Üyeleri ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelerin çocuklarıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Göktaş, onlarla sohbet etti, çocukların sorularını yanıtladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın TBMM'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümüne tekabül ettiğini hatırlatan Göktaş, "Ben dünyanın hiçbir yerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde Çocuk Bayramı yokken, Türkiye'mizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla böyle bir gün çocuklarımıza armağan edilmiş. Biz de bu vesileyle bir aradayız. Ben bugün için hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Nice güzel bayramlar olsun" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık uğruna şehit olan kahramanlara da rahmet dileyen Bakan Göktaş, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çocuklar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugün bu makamlarda bizler varız yarın sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin mühendisleri, profesörleri, bakanları, milletvekilleri sizler olacaksınız." dedi.

"Canla başla çalışacağız"

Bakan Göktaş, makamını temsili olarak Şehit Pilot Levent Öztürk'ün 11 yaşındaki kızı Elif Naz Öztürk'e devretti. Öztürk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çok özel bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 3 Şubat'ta düşen helikopterin pilotu emekli Albay Levent Öztürk benim babamdı. Bu sebepten ben hem buruk hem de gururla 23 Nisan'ı kutluyorum. Böylesi güzel bir bayrama sahip olduğumuz için mutluyuz. Bir bayram olarak kutladığımız bu günü bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman büyüklerimize teşekkür ediyorum. Onların bize bıraktığı bu mirası geleceğe taşıyacağız. Bizler de, bizden sonra gelecek çocukların tıpkı bugünkü gibi neşeyle bayramlarını kutlayacakları bir ülke için canla başla çalışacağız. Güzel bir geleceğe sahip olmamız için bizlere verilen emeği karşılıksız bırakmayacağız. Bugün sizden aldığımız bu görevi ileride bizler de gelecek nesillere devredeceğiz."

"Dünyada savaşlar olmamasını isterim"

Bakan olarak ilk talimatı ve talebinin ne olacağının sorulması üzerine Elif Naz Öztürk, "Ben geleceğimizin iyi olmasını isterim. Herkesin iyi bir gelecekte olmasını ve şu an olduğu gibi dünyada savaşlar olmamasını isterim. Benim yapacağım budur" cevabını verdi.

Konuşmaların ardından söz alan çocuklar ise Gazze'deki savaşın durdurulması ve oradaki çocukların güvenliği ve huzurunun sağlanmasını diledi.

Çocuklarla birlikte "23 Nisan Kutlu Olsun" şarkısını söyleyen Göktaş, onlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler takdim etti. Çocuklar için savaşsız bir dünya diledi. Öte yandan Göktaş, makamını devrettiği Elif Naz Öztürk'ü tören öncesinde "Hoş geldiniz Sayın Bakanım" diyerek selamladı.

Kabuldeki tüm çocuklarla tek tek tanışan Bakan Göktaş yan yana oturan iki çocuğun isimlerinin Kerem olduğunu öğrenince "O zaman iki Kerem'in ortasında ben bir dilek tutayım" diyerek, çocuklar için savaşsız bir dünya diledi. Göktaş, "Başta Gazzeli kardeşlerimiz olmak üzere dünyada savaş mağduru bütün çocukların bir an önce barışa ve huzura ermesini diliyorum." ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 23 Nisan'da koltuğunu şehit pilotun kızına devretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 23 Nisan'da koltuğunu şehit pilotun kızına devretti - Son Dakika
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