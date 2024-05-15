Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, aile yapısını korumak için pilot uygulamalar başlatacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dinamik nüfus yapımızı korumak için farkındalık çalışmaları, evlilik ve aile algısını güçlendirecek faaliyetler planlıyoruz. Bu kapsamda politikalarımızı doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 ilimiz Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan üç ilimiz İzmir, Antalya ve Karaman'da pilot uygulamalarla belirleyeceğiz" dedi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Göktaş, dinamik nüfus yapısını korumak için doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 il ve boşanma hızı en yüksek olan 3 ilde pilot uygulamalar hayata geçirileceğini duyurdu.

"Doğurganlık hızımız 2018 yılından beri nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında gerilemeye devam ediyor"

Dünyada ve Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığını söyleyen Bakan Göktaş, "Her ne kadar uzak görünse de 2080'de ülkemizde her dört kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak, ülkemizde de evlilikler azalıyor. Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor ve boşanma sayıları artıyor. Doğurganlık hızımız 2018 yılından beri nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında gerilemeye devam ediyor. Bu durum sağlıktan ekonomiye, şehirleşmeden dijitalleşmeye, sosyal politikalardan çevre politikalarına kadar pek çok alanda değişimi ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle küresel ölçekte yaşanan demografik değişim ve dönüşüme karşı bugün, aileyi güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planının 5 ana hedefi

16 bakanlık, 27 kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte hazırlanan eylem planı "odağına aileyi alması" nedeniyle bir ilk olma niteliği taşıdığını söyleyen Bakan Göktaş, "2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planımız '5 Stratejik Amaç', '15 Stratejik Hedef' ve '100 Faaliyeti içeriyor. Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması, Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi, Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Dijitalleşme Sürecinde Ailenin Desteklenmesi, Aileye Duyarlı Çevre Politikaları ile Ailelerin Afet ve Acil Durumlara Dayanıklılığının Artırılması beş temel stratejik amacımızdır" ifadelerini kullandı.

"Evlilik ve aile algısını güçlendirecek faaliyetler planlıyoruz"

Genç ve dinamik nüfus yapısının korunması, nesiller arası dayanışmanın artırılması, aile fertlerinin sorun çözme becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Dinamik nüfus yapımızı korumak için farkındalık çalışmaları, evlilik ve aile algısını güçlendirecek faaliyetler planlıyoruz. Bu kapsamda politikalarımızı doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 ilimiz Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan üç ilimiz İzmir, Antalya ve Karaman'da pilot uygulamalarla belirleyeceğiz. Ayrıca küresel riskler ile demografik dönüşüme karşı nesillerin muhafazası ve sürekliliğinin sağlanması için aile kurumunu korumak ve güçlendirmek en öncelikli amacımız. Bu kapsamda aileleri ve aile bireylerini tehdit eden her türlü şiddet, zararlı akım ve alışkanlıklara yönelik tedbirleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İkinci amacımız, ekonomik, sosyal, kültürel ve insani kalkınma ile yakından ilişkili olan ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi. Üçüncü amacımız ise aileyi merkezine yerleştirdiğimiz sosyal politika ve hizmetlerimizin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırmak. Dördüncü amacımız bir yandan medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik ederken diğer yandan dijital dünyanın risklerine karşı aile bireylerini korumak ve bilinçlendirmek" ifadelerine yer verdi.

"Aile Enstitüsü'nü hayata geçireceğiz"

Aile odaklı sosyal politika ve hizmetleri yerel düzeydeki risk ve tehditlere göre özelleştirmek, koruyucu ve önleyici tedbirler almak için risk haritaları çıkaracaklarını söyleyen Göktaş, "Mahalle bazlı sosyal hizmet modelini hayata geçirecek, danışmanlık ve psikososyal desteklerimizi artıracağız. Ailenin güçlendirilmesine yönelik politikalara temel sağlayacak aile araştırmalarının yapılması amacıyla Aile Enstitüsü'nü hayata geçireceğiz" dedi. - ANKARA