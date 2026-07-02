Arnavutköy’de aile ve çocuk odaklı tesislerin toplu açılışı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Aile Danışmanlığı Merkezi, ArnaÇocuk Anaokulu, Aile Sağlığı Merkezi, ARPAK Araç Yıkama İstasyonu ve ARPARK Otoparkı'nın toplu açılışı gerçekleştirildi. Göktaş' Aileye, çocuğa ve gençlere dokunan yatırımlar ilçeye kazandırıldı. Merkezimizde aile, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmetleri sunulacak. ASMEK ise özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz için önemli fırsatlar oluşturacak. Bakanlık olarak aileyi merkeze alan her hizmetin yanında olmaya, yerel yönetimlerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehirleri önemli kılan insana nasıl dokunduğudur"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışı yapılan yatırımların aileyi, çocuğu, genci ve yaşlıyı merkeze alan sosyal hizmetler olduğunu vurgulayarak, "Bugün Arnavutköy'e değer katacak hizmetlerin açılışını yapmak ve temelini atmak için bir aradayız. Eğitimden danışmanlığa, sağlıktan altyapıya, meslek edinmeden üretime uzanan bu yatırımlar ilçemizin sosyal hayatına yeni imkanlar sunacak. Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehirleri değerli kılan unsurun insana dokunan hizmetler olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bir şehri değerli kılan sokakları ve binaları kadar insana nasıl dokunduğudur. Çocuğun güvenle büyüdüğü, ailenin yanında bir destek bulduğu, yaşlının hatırlandığı şehir gerçek anlamda güzelleşir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyaseti de tam olarak bu anlayışa dayanıyor" ifadelerini kullandı.

ArnaÇocuk Ana okulu'nun erken çocukluk eğitimi açısından önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Göktaş, "Burada çocuklarımız oyunla öğrenecek, keşfederek gelişecek. Arkadaşlığı, paylaşmayı ve kendilerini ifade etmeyi küçük yaşta deneyimleyecekler. Biliyoruz ki bir çocuğa yapılan yatırım, bir ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır" diye konuştu.

Aile Danışmanlığı Merkezi'nin aileler için önemli bir destek merkezi olacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Merkezimizde aile, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmetleri sunulacak. ASMEK ise özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz için önemli fırsatlar oluşturacak. Bakanlık olarak aileyi merkeze alan her hizmetin yanında olmaya, yerel yönetimlerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Arnavutköy'ümüze değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, ilçeye her geçen hafta yeni bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve temelini attığımız eserlerin her biri; insan odaklı belediyecilik anlayışımızın, sosyal belediyecilik vizyonumuzun ve güçlü Türkiye hedefine katkı sunma kararlılığımızın somut birer göstergesidir. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültüre kadar hayatın her alanında Arnavutköy'ümüze değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Açılışı yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Candaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen ArnaÇocuk Anaokulu'nun üçüncü şubesinin Anadolu Mahallesi'nde hizmete başladığını belirterek, "450 metrekare kapalı alana sahip anaokulumuzda 5 derslik, yemekhane ve oyun alanları bulunuyor. Toplam 75 yavrumuza güvenli ve modern bir eğitim ortamı sunacağız. Hadımköy Mahallemizde tamamlanan yeni şubemizi de çok yakında hizmete açacağız" diye konuştu.

Aile Danışmanlığı Merkezi'nin ilçedeki en önemli sosyal yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Candaroğlu, "Bin metrekare kapalı alana sahip merkezimizde aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmetleri sunacağız. 12 danışmanlık birimi, 130 kişilik çok amaçlı salonu, oyun terapi odası ve pilates salonuyla vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı bir merkez oluşturduk. 'Mutlu Aile Mutlu Gelecek Projesi' kapsamında 2025 yılında bin 296 çiftimize yaklaşık 38 milyon 900 bin lira, 2026'nın ilk altı ayında ise 880 çiftimize toplam 39 milyon 600 bin lira evlilik desteği sağladık. Ayrıca 2025 yılından bugüne kadar 4 bin 520 terapi seansı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Candaroğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen Aile Sağlığı Merkezi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirterek, "Bugün ayrıca 11 üniteden oluşan ARPAK Araç Yıkama İstasyonu'nu ve 70 araç kapasiteli ARPARK otoparkını da hizmete alıyoruz. Temelini attığımız ASMEK ile vatandaşlarımız sanat, meslek edindirme, bilişim, teknoloji, el sanatları ve kişisel gelişim gibi birçok alanda ücretsiz eğitim alma imkanına kavuşacak. Hadımköy'deki ikinci ASMEK merkezimiz de yakında hizmete başlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve protokol üyeleri kurdele keserek yatırımların açılışını gerçekleştirdi. - İSTANBUL