Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli şehit aileleri ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli şehit aileleri ile iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli şehit aileleri ile iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında verdiği talimatlarla bakanlık merkez teşkilatında görevli yöneticileri, bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan vatandaşlar ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmek üzere 81 şehirde görevlendirdi.

24.03.2025 11:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında verdiği talimatlarla bakanlık merkez teşkilatında görevli yöneticileri, bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan vatandaşlar ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmek üzere 81 şehirde görevlendirdi. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gelen Destek Hizmetler Daire Başkan Yardımcısı Erhan Özdemir ile Diyarbakır heyeti 2017 yılında şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin ailesiyle iftarda buluştu.

2025 Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görevli yöneticiler, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 81 kentte görevlendirildi. Görevlendirilen yöneticiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanan vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ediyor. Bu kapsamda, Diyarbakır'a görevlendirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Erhan Özdemir ve beraberindeki heyet, 2017 yılında mesaiye gitmek üzere evinden çıkarken bölücü terör örgütleri mensupları tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı. Ziyarete Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Erhan Özdemir'e Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Burhanettin İncedursun ve Şube Müdürü Şehmus Sırlı eşlik etti. Erhan Özdemir şehit ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileterek, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduğunu vurgulayan Özdemir, şehit ailelerinin milletin gönlünde müstesna bir yerlerinin olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli şehit aileleri ile iftarda buluştu - Son Dakika

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