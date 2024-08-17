Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından YKS'de Başarı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından YKS'de Başarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı gençlerden 421'i üniversiteye yerleşti. Yüksek puanlar alan gençler arasında mühendislik ve hukuk bölümlerine yerleşenler dikkat çekti.

17.08.2024 10:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşti. YKS'de aldıkları yüksek puanlarla gurur kaynağı olan Esmanur İ. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü, Beyza Ö. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanırken, 8 öğrenci de mühendislik bölümünü kazanarak dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşmeye hak kazandı. Gençlerden 207'si lisans, 214'ü ön lisans bölümlerine kayıt hakkı elde etti.

YKS'de eşit ağırlık alanlarında 478,25 puan alarak Türkiye 1.487'ncisi Esmanur İ. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü, 439,82 puan alarak Türkiye 7.012'ncisi Beyza Ö. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanırken, sayısal alanda 431,94 puan alarak Türkiye 52.659'uncusu olan Selin Y. da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü kazandı.

Devlet himayesi altında olup YKS'ye giren 4 gençten 2'si eşit ağırlıkta, 2'si sözel alanında büyük başarı yakalayarak ilk 10 bin sıralama içerisinde yer aldı.

Üniversiteye yerleşen gençlerden 26'sı sosyal hizmetler, 8'i mühendislik, 4'ü Türkçe öğretmenliği, 2'si hukuk bölümlerini kazanırken, gençler arasında ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji, rehberlik ve uluslararası ilişkiler bölümlerini kazananlar da oldu.

"Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz"

Üniversiteli olmanın sevincini yaşayan gençleri tebrik ederek, başarılarının devamını dileyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki gençlere pek çok imkan sağladıklarını belirtti.

Gençleri bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır" dedi.

Bakan Göktaş, devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençleri kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam ettiklerini de bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından YKS'de Başarı - Son Dakika

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