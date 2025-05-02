Aile Yapısını Koruma İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
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Aile Yapısını Koruma İçin İmza Kampanyası

Aile Yapısını Koruma İçin İmza Kampanyası

Diyanet-Sen Sinop Şubesi, çarpık yayınlara karşı imza kampanyası başlattı ve aile yapısını savundu.

02.05.2025 22:13
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Diyanet-Sen Sinop Şubesi, Büyük Aile Platformu ile birlikte gündüz kuşağı televizyon programlarına karşı imza kampanyası başlattı. Alaaddin Camii önünde yapılan açıklamada, aile yapısını zedeleyen yayınların yayından kaldırılması çağrısında bulunuldu.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında Sinop'ta cuma namazı sonrası Alaaddin Camii önünde basın açıklaması yapıldı. Diyanet-Sen tarafından hazırlanan 2025 Aile Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmada, televizyonlarda gündüz kuşağında yayınlanan ve çarpık ilişkiler, şiddet, çocuk istismarı gibi içeriklerin yer aldığı programların toplumun ahlaki yapısını bozduğu vurgulandı.

Diyanet-Sen Sinop Şube Başkan Yardımcısı Şahin Köstek tarafından okunan basın açıklamasında, "Toplumun ahlaki dokusunu zedeleyen, aile kurumunu hedef alan ve çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkileyen bu yayınlara karşı topyekün mücadele edilmesi gerekiyor. Yayın politikaları, toplumsal değerleri koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kampanya kapsamında vatandaşlar imza atarak destek verirken, medya kuruluşlarının daha duyarlı yayın politikaları benimsemeleri gerektiği vurgulandı. Diyanet-Sen, aile yapısını korumaya yönelik çalışmalara örgütlü gücüyle devam edeceklerini bildirdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile Yapısını Koruma İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

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