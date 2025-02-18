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Aile Yılı'na özel merkez

Aile Yılı\'na özel merkez

Darıca Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Danışmanlığı Merkezi'ni hayata geçirdi.

18.02.2025 15:49  Güncelleme: 15:53
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Darıca Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Danışmanlığı Merkezi'ni hayata geçirdi. Aile yapısını güçlendirmek için çalışmaların yapılacağı merkezde, diyetisyen, uzman psikolog ve aile danışmanları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i, "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte harekete geçen Darıca Belediyesi, Başkan Muzaffer Bıyık'ın da seçim vaatlerinden biri olan Aile Danışmanlığı Merkezi'ni törenle hizmete açtı. Darıca Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü de kurarak Aile Danışmanlığı Merkezi ile birlikte faaliyete geçiren Darıca Belediyesi, ilçede aile yapısını güçlendirecek çalışmalar yapacak.

Ayrıca, törende Aile Danışmanlığı Merkezi'nin faaliyetleri için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolü de imzalandı. Protokol çerçevesinde, Darıca'da kadın ve aile yapısını güçlendirmek için çeşitli eğitimler ve projeler gerçekleştirilecek.

"Ailenin temelini kadınlar oluşturuyor"

Kadını ve aileyi önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025, Aile Yılı olarak ilan edildi. Yıl boyunca devletimiz tarafından ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilecektir. Biz de Darıca Belediyesi olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü bu amaçla kurduk. Bilindiği gibi, ailenin temelini kadınlar oluşturuyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren toplumun temel yapı taşını oluşturan aile kavramını güçlendirmek için çalışıyoruz. 'Kadın güçlüyse aile de güçlü olur' anlayışıyla hareket ederek kadınların toplum içinde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için projeler geliştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Aile danışmanlığı merkezimizi de kadını ve aileyi güçlendirmek için faaliyete geçiriyoruz. Aynı zamanda seçim beyannamesinde de verdiğimiz bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aile danışmanlığı merkezimiz ile ailelerin karşılaştığı sorunları çözmek ve çeşitli eğitim faaliyetleri ile aile yapısını sağlamlaştırmak için gayret edeceğiz" dedi.

Başkan Bıyık, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerin merkezinde hep kadınların olduğuna dikkat çekerek, kadınlara yönelik yapılan tesislere de örnekler verdi.

"Toplumun güçlü olması için aile yapısının da güçlü olması gerekiyor"

Aile danışma merkezinin hayırlı olmasını dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş de, "Aile, toplumun en önemli yapı taşıdır. Aileyi güçlendirmek ve sahip çıkmak bu açıdan önemlidir. Toplumun güçlü olması için aile yapısının da güçlü olması gerekiyor. Bu açıdan Darıca Belediyemiz çok anlamlı ve güzel bir projeyi hayata geçiriyor. Kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü ve aile danışmanlığı merkezi, Darıca'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Aile yapısı ne kadar sağlam olursa geleceğe de o kadar sağlam adımlarla ilerleriz"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise "AK Parti hükümeti olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde toplumun her alanında olduğu gibi kadın ve aileye yönelik de önemli icraatlar yaptık. Cumhurbaşkanımız, kadına ve aileye büyük önem veriyor, bu kapsamda 2025 yılını Aile Yılı olarak belirlendi. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa geleceğe de o kadar sağlam adımlarla ilerleriz. Bu bakımdan Darıca Aile Danışmanlığı Merkezi, AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Muzaffer Bıyık, katılımcılara Darıca Aile Danışmanlığı Merkezi'ni gezdirerek, işleyiş hakkında bilgiler verdi. Aile yapısını güçlendirmek için çalışmaların yapılacağı merkezde, diyetisyen, uzman psikolog ve aile danışmanları ücretsiz olarak hizmet verecek. Çocuk Atölyesi'nin de yer aldığı Darıca Aile Danışmanlığı Merkezi'nde seminer ve konferanslarla birlikte çeşitli eğitimler de düzenlenecek.

Uzman psikologların görev alacağı merkezde, vatandaşların yaşadığı kişisel sorunlarına profesyonel destek sağlanması amaçlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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