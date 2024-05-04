AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi İsrail Protestolarına Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi İsrail Protestolarına Destek Açıklaması Yaptı

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi İsrail Protestolarına Destek Açıklaması Yaptı

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi, Avrupa ve Amerika'da ki üniversitelerde başlatılan İsrail protestolarına destek açıklaması yaparak yürüyüş düzenledi. Antalya'da da AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi tarafından Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkat çekilerek kınandı.

04.05.2024 13:03
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AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi, Avrupa ve Amerika'da ki üniversitelerde başlatılan İsrail protestolarına destek açıklaması yaparak yürüyüş düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 209'uncu gününde devam ederken Türkiye'ni çeşitli illerinde üniversite öğrencileri Avrupa ve Amerika'daki üniversitelerde devam eden Filistin protestolarına destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Antalya'da da AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi tarafından Akdeniz Üniversitesi'nde Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkat çekilerek kınandı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in de katıldığı yürüyüş öncesi Türkçe ve İngilizce olarak basın açıklaması yapıldı.

'Kundaktaki bebekler bombalanıyor'

İsrail'in 1948'den buyana milyonlarca Filistinliyi göç ve kıtlık ile sınadığını belirten AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mevlüt Emre Yavuz "İsrail yayılmacılığı, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini almıştır. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır" dedi.

'İnsani bir duruş sergileniyor'

Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlatılan İsrail protestolarının dünya genelinde bir başkaldırının fitilini ateşlediğini vurgulayan Yavuz, "İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kollan Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi İsrail Protestolarına Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi İsrail Protestolarına Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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