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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in Babası Hacı Yaşar Çelik Vefat Etti - Son Dakika
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in Babası Hacı Yaşar Çelik Vefat Etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, 104 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılındı ve Baruthane mezarlığına defnedildi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik\'in Babası Hacı Yaşar Çelik Vefat Etti
24.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:14
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, 104 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım Beyazıt Camii'nde cenaze namazı kılınan Çelik, Baruthane mezarlığına defnedildi.

Bursa milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, 104 yaşında vefat etti. Cenaze namazı evinin karşısında bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan Yaşar Çelik'in cenazesine Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve birçok seveni katıldı. Yoğun kalabalık eşliğinde kılınan namaz öncesinde Faruk Çelik, törene katılan sevenlerinden babası için helallik istedi.

Namaz sonrası Yaşar Çelik'in cenazesi Baruthane mezarlığına defnedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in Babası Hacı Yaşar Çelik Vefat Etti - Son Dakika
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