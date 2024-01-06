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AK Parti'den kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
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AK Parti'den kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağış kampanyasına AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer destek verdi. Başkan Önsay, Kızılay'ın kan stoklarının zaman zaman azalabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti ve insanlık görevlerini yerine getirmelerini istedi.

06.01.2024 - 20:54,
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AK Parti'den kan bağışı kampanyasına destek

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ve Kızılay'ın işbirliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer kan bağışında bulundu.

Başkan Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Kızılayımızın bu noktada bütün bu insanlarımızın gerek ameliyatlarda gerek trafik kazasından sonraki durumlarda gerek doğal afetlerde ülkemizdeki kan noktasında büyük bir emeği var. Hatta bazen kan stokları zaman zaman azalabiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesi lazım. Bizde AK Parti Kütahya İl Başkanlığı olarak bugün teşkilatımızda kan bağışında bulunalım. Burada bir duyarlılık oluşturalım. İnsanlık görevimizi tekrar taşıyalım diye düşündük. Teşkilat mensuplarımız tek tek kan bağışında bulunuyorlar. Bütün vatandaşlarımızı bu noktada duyarlılık göstermeye davet ediyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu büyük belalardan, afetlerden korusun fakat her noktada hazır olmaya devam etmek lazım" dedi.

AK Parti\'den kan bağışı kampanyasına destek
Kaynak: İHA
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