AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla işsizlik sorununu çözecek

Bilden; "Açıklayacağımız her projenin çıktısı istihdam olacaktır"
DİYARBAKIR - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kentteki işsizlik oranının Türkiye ortalamasından yüzde 50 daha fazla olduğunu söyledi. 30 farklı dalda istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla kentin ara eleman ve kalifiye sorununu çözeceklerini ifade eden Bilden, "Bizim açıklayacağımız her projenin çıktısı istihdam olacak" dedi.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Sümerpark içerisindeki Engelsiz Yaşam Merkezi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.
"Diyarbakır'ı engelsiz bir şehir yapacağız"
Engelsiz Yaşam Merkezinde müzik ve çeşitli sanat dallarında kurs gören engellilerle türkü söyleyip halay çeken Bilden, en büyük projelerinden birinin Diyarbakır'ı engelsiz bir şehir yapmak olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların evlerinden çıkıp tekrar evlerine dönene kadar hiçbir engelle karşılaşmayacağını vurgulayan Bilden, "Diyarbakır'ın hepsini engelsiz hale getireceğiz, bu bizim en büyük projelerimizden biri. Siz evinizden çıktığınızda işinize gittiniz, bir ziyarete gittiniz, alışverişe gittiniz, ne yapacaksanız engelsiz bir şekilde yapacaksınız. Kaldırımlar, yollar, ışıklar, hep siz engelli kardeşlerimiz ön planda olacaksınız. Evden çıkıp tekrar eve gelene kadar şehrin hepsini engelsiz hale getireceğiz bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.
Engelli vatandaşları sanatla buluşturacaklarını da aktaran Bilden, "Büyükşehir belediyemizin özellikle engelli kardeşlerimize yönelik çok güzel sosyal faaliyetleri var, inşallah bizim başkanlık dönemimizde bu tür sosyal faaliyetleri çok sayıda arttıracağız. Belediyemizin mola evleri adı altında faaliyetleri de var, onları çok ciddi bir şekilde yaygınlaştıracağız ve özellikle engelli kardeşlerimizin sanatla buluşmalarını, Diyarbakır kültürünü ciddi bir şekilde öğrenip bunu tüm dünyaya yaymaları için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Ara ve kalifiye eleman sorununu çözeceğiz"
DİSMEK kurslarıyla ilgili de açıklama yapan Mehmet Halis Bilden, başkanlığı döneminde istihdam garantili 30 farklı dalda mesleki eğitim ve kurs açacaklarını belirterek Diyarbakır'ın ara eleman ve kalifiye sorununu çözeceklerini söyledi. Kurslara kayıt olan kursiyerlerin kurs süresince sigortalarını yatırıp harcırah vereceklerini de vurgulayan Bilden, "Bizim açıklayacağımız her projenin çıktısı istihdam olacak. Buraya gelmek isteyen hemşerilerimizi biz alacağız, diyelim ki dokumayla ilgili eğitim almak istiyor, kaç ay kurs vermemiz gerekiyor diyelim 3 ay, biz bu sürenin tamamında o kursiyerin sigortasını yatıracağız başlattığımız günden itibaren, işsizlikten de kendini kurtarmış olacak, 3 ay çalıştığı sürece de onun harçlığını vereceğiz, asgari ücret değil ama belediye olarak ulaşımı için kart vereceğiz bedava gidip gelecek, yemeğini vereceğiz, biraz da harçlık vereceğiz ki kimseye muhtaç olmasın diye. 3 ay bittikten sonra da biz onu havuzumuza alacağız ve Diyarbakır'daki iş insanlarına, fabrikalara diyeceğiz ki; biz bunu yetiştirdik, sertifika verdik sen bunu istihdam et. İstihdam ederse 6 ay belediye olarak biz yatırmaya devam edeceğiz, o iş insanına da yardımcı olalım diye. Böylelikle oluşturduğumuz bu havuzdaki kardeşlerimizin hepsini iş sahibi yapmış olacağız. Kalifiye eleman sorunu müthiş var, bakın TÜİK rakamlarına göre yüzde 8 bir işsizlik rakamı var, ancak Diyarbakır'da bu rakam yüzde 12, yani yüzde 50 daha fazla işsizimiz var TÜİK rakamlarına göre. Dolayısıyla bizim açıklayacağımız her projenin çıktısı istihdam olacak" dedi.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, daha sonra Huzurevleri semtinde esnafı ziyaret etti. Çüngüş ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine de bir ziyaret gerçekleştiren Bilden, seçim çalışmalarına Diclekent'teki Perşembe pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek devam etti.
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