Başkan Küçükoğlu Aziziye\'de bayrak dağıttı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Aziziye ilçesinde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nca "As Bayrakları Erzurum" organizasyonu kapsamında bugün İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Aziziye İlçe Başkanı Hüseyin Güler ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman ile birlikte esnafı ziyaret ederek vatandaşlara bayrak dağıttı.

AK Parti İl Başkanı Küçükoğlu yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen provokatif ve alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör yapılanmaları tarafından milli değerlerimizi hedef alan bu hadsiz girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini asla zedeleyemeyecektir. Bayrağımız; tarihimizin, bağımsızlığımızın ve egemenlik irademizin en kutsal sembolüdür. Ona uzanan her kirli el, devletimizin kararlı duruşu ve milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında mutlaka karşılığını bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milli değerlerine yönelen hiçbir tehdide bugüne kadar sessiz kalmamış; bundan sonra da asla kalmayacaktır" diye konuştu. - ERZURUM