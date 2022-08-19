AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazili vatandaşlarla gönül buluşmaları gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazili vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi'de gönül köprüleri

Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazi'de düzenlenen buluşmalar oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Program boyunca ilçenin dört bir yanında birçok vatandaşla gönülden muhabbetler paylaşıldı. Esnaflar, öğrenciler, dernek temsilcileri ve toplumun tüm kesimlerinden yüzlerce Sultangazili ile gönül köprüleri kuruldu.

Gençlik buluşmaları

Programın sonunda, çok sayıda gencin katılımıyla, Sanat Sokağı'nda Gençlik Buluşmaları gerçekleştirildi. Gençlerin heyecan ve enerjilerinin hissedildiği program görülmeye değer anlara sahne oldu.

"Yüz Yüze 100 Gün diyerek Sultangazi'deyiz"

Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmamaya kararlı olduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Sultangazili vatandaşlarımızla gönülden gelen bir muhabbeti paylaşıyoruz. Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek bereketli kazançlar diliyoruz. Emekçi kardeşlerimizle buluşuyoruz. Gençlerimizin heyecanına şahit oluyoruz. Kıymetli Sultangazililere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, muhabbetimizin daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yüzlerde tebessüm, geleceğe umut olacağız"

"Bizim meselemiz, gönül kazanmaktır" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "İstanbul'umuzun her kapısını çalacak, yüzlerde tebessüm, geleceğe umut olacağız. Şimdiki durağımız Sultangazi. Kıymetli vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Sultangazili gençlerimizin de gözleri ışıl ışıl, enerjileri yerinde. Her biri yarınlara ilham kaynağı olacak değerde. İlk günün heyecanı ve inancıyla, geçmişten aldığımız tecrübe ve geleceğe dair umudumuzla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Komşularımızla daima gönül gönüleyiz"

Sultangazililerle her daim gönül birliği içerisinde olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yüz Yüze 100 Gün çalışmamız çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe teşkilatımızla birlikte Sultangazili komşularımızla ile bir araya geliyoruz. Her zaman sahada, komşularımızla gönül gönüleyiz. Gençlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, esnaflarımız, öğrencilerimiz, yani Sultangazi'de yaşayan tüm komşularımızı gönülden seviyoruz, hepsine ayrı ayrı değer veriyoruz. Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu samimiyetle, bu heyecanla, bu azimle bir kez daha 'Hep Birlikte Daha İyiye!' diyoruz" açıklamasında bulundu

"Samimiyeti, muhabbeti ve kardeşliği paylaşıyoruz"

Sultangazi ile gönülden bir muhabbeti paylaştıklarını dile getiren AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, "Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde komşularımızı ziyaret ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, komşularımızın yanındayız. Samimiyeti, muhabbeti ve kardeşliği paylaşıyoruz. Gençlerimiz de her zaman olduğu gibi heyecanlılar, enerjikler. Daima aşkla, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL