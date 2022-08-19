AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi

19.08.2022 17:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazili vatandaşlarla gönül buluşmaları gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazili vatandaşlarla gönül buluşmaları gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazili vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi'de gönül köprüleri

Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde Sultangazi'de düzenlenen buluşmalar oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Program boyunca ilçenin dört bir yanında birçok vatandaşla gönülden muhabbetler paylaşıldı. Esnaflar, öğrenciler, dernek temsilcileri ve toplumun tüm kesimlerinden yüzlerce Sultangazili ile gönül köprüleri kuruldu.

Gençlik buluşmaları

Programın sonunda, çok sayıda gencin katılımıyla, Sanat Sokağı'nda Gençlik Buluşmaları gerçekleştirildi. Gençlerin heyecan ve enerjilerinin hissedildiği program görülmeye değer anlara sahne oldu.

"Yüz Yüze 100 Gün diyerek Sultangazi'deyiz"

Dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmamaya kararlı olduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Sultangazili vatandaşlarımızla gönülden gelen bir muhabbeti paylaşıyoruz. Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek bereketli kazançlar diliyoruz. Emekçi kardeşlerimizle buluşuyoruz. Gençlerimizin heyecanına şahit oluyoruz. Kıymetli Sultangazililere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, muhabbetimizin daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yüzlerde tebessüm, geleceğe umut olacağız"

"Bizim meselemiz, gönül kazanmaktır" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "İstanbul'umuzun her kapısını çalacak, yüzlerde tebessüm, geleceğe umut olacağız. Şimdiki durağımız Sultangazi. Kıymetli vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Sultangazili gençlerimizin de gözleri ışıl ışıl, enerjileri yerinde. Her biri yarınlara ilham kaynağı olacak değerde. İlk günün heyecanı ve inancıyla, geçmişten aldığımız tecrübe ve geleceğe dair umudumuzla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Komşularımızla daima gönül gönüleyiz"

Sultangazililerle her daim gönül birliği içerisinde olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yüz Yüze 100 Gün çalışmamız çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe ve ilçe teşkilatımızla birlikte Sultangazili komşularımızla ile bir araya geliyoruz. Her zaman sahada, komşularımızla gönül gönüleyiz. Gençlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, esnaflarımız, öğrencilerimiz, yani Sultangazi'de yaşayan tüm komşularımızı gönülden seviyoruz, hepsine ayrı ayrı değer veriyoruz. Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu samimiyetle, bu heyecanla, bu azimle bir kez daha 'Hep Birlikte Daha İyiye!' diyoruz" açıklamasında bulundu

"Samimiyeti, muhabbeti ve kardeşliği paylaşıyoruz"

Sultangazi ile gönülden bir muhabbeti paylaştıklarını dile getiren AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, "Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde komşularımızı ziyaret ediyoruz. Her zaman olduğu gibi, komşularımızın yanındayız. Samimiyeti, muhabbeti ve kardeşliği paylaşıyoruz. Gençlerimiz de her zaman olduğu gibi heyecanlılar, enerjikler. Daima aşkla, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Sultangazi'de vatandaşlarla buluştu TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Vedat Demiröz, Sultangazi, İstanbul, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Yüz Yüze 100 Gün çerçevesinde Sultangazililerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement