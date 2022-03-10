AK Parti heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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AK Parti heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

10.03.2022 11:12
AK Parti heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki il ve ilçe teşkilatıyla birlikte Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki il ve ilçe teşkilatıyla birlikte Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Vekili Tüfekçioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti. Başkan Vekili Tüfekçioğlu, çalışmada temel hedeflerinin Bilecik ve Bilecik halkının faydasına olan işleri yapmak olduğunu belirterek, başta belediye meclisi olmak üzere her platformda şehrin geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Bilecik Belediye Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu' na teşkilatımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Şehrimiz noktasında bize düşecek görev olursa hemşerilerimiz için geri durmayacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

İyi dilek temennilerinin ifade edildiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

AK Parti heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

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AK Parti, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti heyetinden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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