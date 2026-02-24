AK Parti İstanbul İl Başkanlığı komşularla aynı sofrada buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında düzenlediği programlar çerçevesinde 'Komşuluk İftarı'na ev sahipliği yaptı. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra il binasına komşu olan hane sakinleri, iş yeri sahipleri, mahalle muhtarı, spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştiren programda komşular aynı sofrada buluşurken, sıcak ve samimi bir atmosfer hakim oldu. İftarın ardından gerçekleştirilen sohbetler ve programlar, mahalle kültürünün güçlenmesine vesile oldu.

İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan'ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Kıymetli komşularımızı İl Başkanlığımızda ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı demek birlik demek, beraberlik demek, komşuluk demek ve birlikteliğimizi daha da büyütmek demek. Bugün de güzel bir örneğiyle bir aradayız. İlçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle hamdolsun Ramazan ayımızın maneviyatını en iyi şekilde sürdürme gayreti içerisindeyiz" dedi.

İftar programının ardından şair ve yazar İbrahim Sadri'nin gerçekleştirdiği şiir dinletisiyle Ramazan akşamına anlamlı bir atmosfer kazandırıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan ayı boyunca komşuluk, teşkilat ve gönül buluşmalarıyla İstanbul'un farklı kesimlerinden vatandaşlar aynı sofrada buluşmaya devam edecek. - İSTANBUL