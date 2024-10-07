AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "Bugün İsrail\'in tüm insanlığa yönelik başlattığı soykırımın üzerinden 1 yıl geçti"

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İsrail'in başta Gazze olmak üzere gerçekleştirdiği İnsan hakları ihlallerinin ve katliamlarının unutulmamasını sağlamak ve katledilen masumları anmak için düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün İsrail'in Filistin'e hatta tüm Ortadoğu'ya, tüm insanlığa yönelik başlattığı soykırımın üzerinden 1 yıl geçti ve yıl dönümü ifadesini kullanmak insana zor geliyor. Çoğu zaman mutluluk ve huzurlu şeyler için kullandığımız bir söylem ama maalesef soykırımın, vahşetin bir yıl dönüldüğü günleri yaşıyoruz. Hüzünlüyüz" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihi ve sonrasında başta Gazze olmak üzere gerçekleştirdiği İnsan hakları ihlallerinin ve katliamlarının unutulmamasını sağlamak ile katledilen masumları anmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'e düzenlendiği soykırımın 1'inci yılında İstanbul'da düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün İsrail'in Filistin'e hatta tüm Ortadoğu'ya, tüm insanlığa yönelik başlattığı soykırımın hakikaten üzerinden 1 yıl geçti ve yıl dönümü ifadesini kullanmak insana zor geliyor. Çoğu zaman mutluluk ve huzur şeyler için kullandığımız bir söylemi ama maalesef soykırımın, vahşetin bir yıl dönüldüğü günleri yaşıyoruz. Hüzünlüyüz. İnsanlık adına hakikaten çok umutsuz bir haldeyiz. Ama biliyoruz ki dünyanın vicdanını harekete geçirecek insan ve hareketlerle bir gün gelecek bu zulmü sona erdirecek. İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar Filistinli savunması gibi hedeflere doğru yöneldi. 7 Ekim'de yaşanan hadiseleri bunun başlangıcı gibi göstermesi ise İsrail'in bugüne kadar ki vurdumduymazlığının 42 binin üzerindeki sivil insanı öldürmesinin 17 bin çocuğu öldürmesinin 11 bin kadını öldürmesinin 42 binin üzerindeki insanı şehit etmesinin üstü örtülecek bir nokta olarak 7 Ekim bahane edilerek üstün örtülemeyeceğinin tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"77 yıl öncesinden bugüne kadar Filistin topraklarında İsrail yayılmasının nasıl gerçekleştiğini yaşadık ve gördük"

Zulmün başlangıç noktasını 77 yıl kadar geriye gittiğini söyleyen Kabaktepe, "Bunu da şövalyelerde birtakım fotoğraflarımız var. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanımızın gösterdiği fotoğraf var. Yani 77 yıl öncesinden bugüne kadar Filistin topraklarında İsrail yayılmasının nasıl gerçekleştiğini, nasıl Filistin topraklarının ele geçirildiğini, nasıl Filistinli milyonlarca masum insanın ülkesinden ve vatanından edilerek vatansız bırakıldığını, topraksız bırakıldığını binlercesinin, 10 binlercesinin sadece bu son bir yıl içerisinde değil 77 yıl içerisinde de nasıl seyir edildiğini, katledildiğini hep beraber insanlık olarak maalesef yaşadık ve gördük. Diğer taraftan bu yaşanan hadiseler karşısında uluslararası kurumların yetersizliğini, devletlerin vurdumduymazlığını, hatta İsrail'i 7 bin çocuğu öldüren bir katil devleti ve sığınmış devleti 11 bin kadını katleden katil bir devleti kınayamamalarını ayrıca savaşı ve katliamı durdur diyememelerini bile insanlık tarihinin 21'inci yüzyılın 2024 yılında kara bir leke olarak o devletler o yöneticiler adına da kaydedeceğini buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Tüm devletleri daha adil bir dünya için çalışmaya davet ediyorum"

İsrail'in soykırımıyla öldürülen 42 bin masum insana karşı uluslararası kurumların yetersiz kaldığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Bugün İsrail soykırımına ses çıkarmayan devletleri ne kadar devlet denir? Bunu bir soru olarak insanlarımızın zihnine bırakmak istiyorum. Bugün İsrail'in öldürdüğü 17 bin çocuğa ses çıkaramayanların gönlü sızlayamayan devlet yöneticilerinin ne kadar devlet yöneticisi olduklarının soru işareti olarak zihinlerimize ve fiillerimize eylemlerimize de ışık tutacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bugün öldürülen 42 bin masum insana karşı uluslararası kurumların yetersizliğini ses çıkaramayışını ve maalesef bir tedbir alamayışını da dünya insanlığı olarak üzüntüyle izliyoruz ve bir kez daha Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdığı daha adil bir dünya mümkün. Dünya 5'ten büyüktür uluslararası bu kurumların tavrından sonra güneşin aydınlatması gibi daha aşikar bir şekilde ortaya çıktığını görüyor. Tüm insanlığı bu kurumları temsil edip bu kurumlarda temsilen bulunan tüm devletleri dünya 5'yen büyük bir ilkesine sarılarak dünyanın adaleti için daha adil bir dünya için çalışmaya da davet ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL