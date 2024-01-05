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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı düzenledi

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı gerçekleştirdi. Lokma hayrına AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir ve Gençlik Kolları üyesi partililer katıldı. Başkan Melih Berk Sildir, lokma hayrı sonrası yaptığı konuşmada, Hüseyin Murat Uysal adına lokma dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı düzenledi
05.01.2024 - 14:51,
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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Karagöz Ahmet Paşa Camiinde Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen lokma hayrına AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir ve Gençlik Kolları üyesi partililer katıldı.

Lokma hayrı sonrası konuşan Başkan Melih Berk Sildir, "Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sebebiyle kaybettiğimiz Balıkesir Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal adına lokma dağıtımı gerçekleştirdik. Rabbim kabul etsin İnşaallah. Ailesi, sevenleri ve tüm teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı Cennet, makamı ali olsun inşaallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Hüseyin Murat Uysal için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika
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