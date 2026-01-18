AK Parti'de Malatya mesaisi - Son Dakika
18.01.2026 13:16  Güncelleme: 13:18
AK Parti Malatya İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları, sahadaki dinamizm ve yerel yönetimlerin katkıları ele alındı. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Malatya'mız için istişareyi ve ortak aklı önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Ölmeztoprak, İl Danışma Meclisi toplantılarının yalnızca bir değerlendirme zemini olmadığını belirterek, "Bu toplantılar, teşkilatlarımız için aynı zamanda bir istikamet tazeleme vesilesidir. Şehirlerimizin ihtiyaçlarını doğru okumak ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık üretebilmek adına son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Mahalle mahalle yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Toplantıda, teşkilat yapısının sahadaki hareketliliği, mahalle bazlı yürütülen çalışmalar ve vatandaşla kurulan doğrudan temas detaylı şekilde ele alındı. Yerel yönetimlerin bu sürece sunduğu katkıların da değerlendirildiğini aktaran Ölmeztoprak, sahadaki geri bildirimlerin politika üretme noktasında yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Teşkilatlarımızın sahadaki dinamizmi, vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü bağ ve yerel yönetimlerimizin bu sürece verdiği destek, Malatya'mız adına önemli bir sinerji oluşturuyor" dedi.

"Malatya'mız için yol gösterici bir toplantı oldu"

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın Malatya adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni eden Ölmeztoprak, toplantıya katkı sunan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ayrıca Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in değerlendirmelerinin yol gösterici olduğunu ifade etti.

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaret edildi. Ziyarette, belediye hizmetleri, şehrin öncelikli ihtiyaçları ve deprem sonrası yeniden yapılanma süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ölmeztoprak, "Şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde belediyecilik hizmetlerinin sahadaki karşılığını, ihtiyaçları ve çözüm yollarını ele aldık. Malatya'mız için atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatya'mız için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantı ve ziyaretlerin Malatya adına hayırlara vesile olmasını dileyen Milletvekili Ölmeztoprak, teşkilat, yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasındaki uyumun önemine dikkat çekerek, Malatya için ortak akılla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

