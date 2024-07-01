AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki\'de Muhtarlarla Buluştu

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarların taleplerini dinledi ve bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla samimi bir ortamda sohbet eden Milletvekili Gider, bölgenin kalkınması ve gelişmesi için yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Milletvekili Gider, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaş bize biraz kendinize çeki düzen verin, gönlüm kırık mesajı verdi. Biz parti içinde bunu değerlendiriyoruz, muhakkak ki ne eksiğimiz varsa bunu düzelteceğiz. Neyi yapmamız gerekiyorsa da bunu yapacağız" dedi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular arasında altyapı çalışmaları, tarım ve hayvancılık destekleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi konular yer aldı. Milletvekili Gider, muhtarların ilettiği sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili bakanlıklarla iletişim halinde olduklarını ve gereken adımların atılacağını belirtti.

Muhtarlar ise, Milletvekili Gider'in Lapseki'de düzenlediği toplantıdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sorunların çözümü konusunda gösterilen çabalar için teşekkürettiler. - ÇANAKKALE