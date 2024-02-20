AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi\'nde kurulacak Teknokent projesini görüştü

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Sinop Üniversitesi'nde kurulması planlanan Teknokent projesini görüştü.

Görüşmede Teknokent'in kurulmasına ilişkin Bakan Kaçır'dan destek sözü aldıklarını belirten Maviş, yer tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürecin resmi başvuru aşamasına geldiğini ifade etti. Teknokent'in hem Sinop Üniversitesi'ndeki öğretim elemanları ve öğrencilere hem de sanayi sektöründeki firmalara hizmet vereceğini kaydeden Maviş, Teknokent'in Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra Sinop'a istihdam anlamında da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"Sinop, savunma sanayiinin öncü şehirlerinden olabilir"

Türkiye'nin savunma sanayii atılımında önemli test merkezlerinden birinin Sinop'ta olduğunu hatırlatan Maviş, "Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde SİPER füzesi, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gönderilmesi planlanan insansız uzay aracında kullanılacak Sonda roketi ile ROKETSAN tarafından geliştirilen Sungur ve Atmaca füzelerinin testleri yapılmıştı. Bu bağlamda ilimizde kurulacak bir Teknokent'in savunma sanayii firmlarının da faydalanabileceği bir potansiyeli bulunuyor. Teknokent'in kurulması ile Sinop'umuz savunma sanayimizin öncü şehirlerinden olabilir. Tüm çabamız bunun için" ifadelerini kullandı.

Maviş, Teknokent'in kuruluşuna ilişkin yakın zamanda güzel haberler paylaşacaklarını belirterek, destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti. - SİNOP