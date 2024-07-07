AK Parti Milletvekili Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Taziye Ziyaretinde Bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Torbalı'daki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın geçmişte çalıştığı bir kozmetik mağazasında da patlama meydana geldiği ortaya çıktı. Çankırı, ayrıca patlamada yaralanan vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

07.07.2024 14:31
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye'yi yasa boğan Torbalı'daki patlamada hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Faciada ölenlerden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın geçmişte çalıştığı bir kozmetik mağazasında da patlama meydana geldiği, kendisinin ise yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada bulunan sanayi tüpünün patlaması sonucu yaralanan ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vekil Çankırı, 33 yaşındaki Kübra Çetinkaya Özdemir ile 25 yaşındaki Seher Ergin'in tedavilerine ilişkin son durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Elmacık kemiğinde kırıklar bulunan iki çocuk annesi Kübra Çetinkaya Özdemir, Çankırı'ya yaşadıkları şoku üzerlerinden atamadıklarını belirterek, "Pazar gitmek için oradan geçiyordum. Bir an ne oldu anlamadık ve kendimizi yerde kanlar içinde bulduk. Önce kulakları sağır eden bir ses ardından ortalığı toz duman kapladı. Tek duyduğum çığlıklardı. Herkes canhıraş 'ambulans' diyordu. Gözümü açtığımda da hastanedeydim. Bu yaşadığımız tam bir faciaydı. Allah'ım tekrarını yaşatmasın" diye konuştu.

"Ölüm onun peşini bırakmadı"

Çankırı ardından faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı ailelere sabırlar dileyen Çankırı, 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın annesinin anlattıkları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kızının patlamadan birkaç dakika önce kahvaltılık malzeme almak için dışarı çıktığını anlatan anne Adalet Bağ, "Kızım daha önce Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik mağazasında çalışıyordu. Ancak orada da kozmetik ürünlerdeki kimyasal malzemelerden kaynaklı küçük çaplı patlama yaşanmıştı. Yavrumda yaşadığı korkudan dolayı artık orada çalışmak istemediğini kendi marketimizde çalışmak istediğini söylemişti. Biz de kabul ettik ama ölüm onun peşini bırakmadı" sözleriyle yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı.

"Devlet yanınızda"

Çankırı da acılı anneyi sakinleştirerek, "Olayın başından beri takipçisiyiz. Emniyet mensuplarımız da konuyla ilgili hassasiyetle çalışıyorlar. Bizler de sürecin takipçisiyiz. Şu an her detay didik didik elden geçiriliyor. Dilek de diğer canlarımız gibi yüreğimizi yakanlardan oldu. Evet belki diğer patlamada sağ kurtulmuştu ama ölümün karşısında duracak hiçbir güç maalesef yok. Bugün ölümün kimi nerede ve nasıl yakalayacağı muamma. Bu sebeple Allah mekanlarını cennet etsin. Size de güç kuvvet versin. Devlet her daim yanınızda" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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