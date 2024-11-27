AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça İstifa Etti

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça İstifa Etti

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akça, üzerinde çalıştığı projeleri ve partideki gelişmeleri değerlendirerek, yeni il başkanına başarılar diledi.

27.11.2024 22:44  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akça, "AK Parti de 'görev değil gönül esastır' şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Muğla'da ilçe kongrelerini 30 Kasım'da tamamlayacak olan AK Parti'de İl Başkanı'nın kim olacağı, mevcut başkan Gültekin Akça'nın devam edip etmeyeceği merakla beklenirken; dün akşam saatlerinde Akça'nın istifasının istendiği öğrenildi.

Akça, bugün İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer de yer aldı.

Akça, konuşmasında şunları ifade etti:

"Kurucusu olmakla her zaman gurur duyduğum, AK Parti Muğla İl Teşkilatı'nda 2001-2007 yılları arasında il başkan yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulundum. 2014-2018 yılları arasında Menteşe Belediye Meclis üyeliği ve Büyükşehir Grup Başkanvekilliği yaptım. 2019 yılında Menteşe Belediye Başkan adayı oldum. 2021 yılından 2023 yılına kadar il başkan yardımcılığı ve 2023 mart ayından bugüne kadar da il başkanı olarak görev yaptım.

İl başkanı olarak görev yaptığım süreler içerisinde 2 genel ve 2 yerel seçim geçirdim. Özellikle Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan 2023 seçimlerinde il başkanı olarak görev yapmam benim açımdan son derece kıymetliydi. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir değişim ve yenilenme sürecine girmiştir. 8. Olağan Kongre takvimi dahilinde Muğlamızda da 12 ilçemizde kongrelerimiz tamamladık. Bazı İlçelerimizde ilçe başkanlarımız yenilenirken bazıların da ise yönetimlerinde değişiklikler yapıldı.

Fethiye ilçemizin de kongresinin tamamlanmasından hemen sonra da aralık ayı içeresinde il kongremizi yapacağız. Şahsım olarak yapılacak olan il kongresinde aday olmayacağım. Bu nedenle de kongreye aday olacak arkadaşımızın hazırlıklarını yapabilmesi bağlamında bugün itibarı ile il başkanlığı görevimden ayrılıyorum. 'AK Parti de görev değil gönül esastır' şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gültekin Akça, AK Parti, Politika, Güncel, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.