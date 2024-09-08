Narin Güran için adalet çağrısı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklama açıklama yaptı. Sözcü Çelik, "Narin tüm Türkiye'nin yüreği oldu. Herkesin kalbi Narin'le beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA