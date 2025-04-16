AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunu Değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunu Değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder\'in Sağlık Durumunu Değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Önder'in sağlık durumunun kritik olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Çelik, Önder'in hastalığı hakkında kaygılandıklarını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da durumu yakından takip ettiğini vurguladı. Ayrıca, Önder'in terörsüz bir Türkiye hedefine katkılarının önemine dikkat çekti.

16.04.2025 19:08
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. O her seferinde iyi, güzel günlere ulaşalım Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım bizim de işimizde ondan sonrası kolay derdi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Siyasilerin Önder'e ziyaretleri de sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Önder'i hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çelik, "Hepimize geçmiş olsun. TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in böyle bir sağlık sorunu yaşamasından dolayı hepimiz üzüldük. Kendisine şifalar diliyoruz. Alanında en yetkin doktorlar hadise olur olmaz buraya geldiler, hemen müdahale ettiler. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda. Hocamızdan aldığımız bilgiye göre durumunun kritik olma evresi devam ediyor. Onun için değerli hem ailesine hem de vatandaşlarımıza TBMM'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepimiz dua ediyoruz, şifa bulması için. Sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. O her seferinde iyi, güzel günlere ulaşalım Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım bizim de işimizde ondan sonrası kolay derdi. Emanetin sahibi Allah derdi. Meclis'te bazen mesai bittikten sonra geç saatlere kadar sohbetlerimiz olurdu. Siyaset adamı, sanatçı olarak hayatın pek çok zorluğunu görmüş ve kendisi bu zorluklarla güçlü bir şekilde mücadele etmiş güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi. Değerli ailesi ile görüştük, hocalarımız Türkiye'nin en iyilerinden, en yakın şekilde takip ediyorlar. En kısa zamanda aramızda görmeyi umut ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini belirten Çelik, "Terörsüz Türkiye sürecinde önemli olan iradedir. Bu irade çerçevesinde sayın Cumhurbaşkanımızın oraya koyduğu irade sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı bütün kesimlerden ortaya konulan bu süreci yürütmekle ilgili olumlu yaklaşımlar DEM Parti'nin yaptığı ziyaretler yaptığımız görüşmeler çerçevesinde sürecin yol haritası belli. Bununla ilgili olarak Sırrı beyin katkıları çok büyük. Geçmiş dönemlerde de büyük tecrübesiyle bu sürece katkı vermişti. Ayrıca her kesim arasında köprü olan karakteri icabıyla da onun tabi son derece kıymetli bir yeri var. Biz süreci titizlikle hedefine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor. Dün gecede bizzat kendisi süreçle ilgili olarak bilgi aldı. tabi hepimiz için üzüntü verici bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız olayın olduğu ilk andan itibaren süreci bizzat takip ediyor. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlığı için dua ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumunu Değerlendirdi - Son Dakika

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