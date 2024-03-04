AK Parti Zonguldak Milletvekili ve İl Başkanı ZBEÜ Rektörü\'nü ziyaret etti

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AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç'i makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer konukları ile bir süre sohbet etti. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileriyle son buldu. - ZONGULDAK