Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Avukatlarla Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte kentteki avukatlarla bir araya geldi.
Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'en büyük gücümüz birlikteliğimiz' şiarıyla kentte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Ayşe Böhürler'in katılımlarıyla adalet sisteminin olmazsa olamaz unsurlarından olan şehirdeki avukatlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'a, avukatlarla buluşmada eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve daire başkanları da eşlik etti.
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Kayseri Mutfağı'nda avukatlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Önümüzde 31 Mart seçimleri söz konusu. Sahada yapılan çalışmaların sandıkta ve sonrasında pekiştirilip, başarıya ulaştırılması, takdir edersiniz, seçim günü sizler vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. O açıdan hukukçu dostlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyor, sağ olun, var olun" diye konuştu.
"Başkanımız, Kayseri'mizin şansı"
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Başkan Büyükkılıç'ı 'Kayseri'nin şansı' diye nitelendirerek, "Sayın Belediye Başkanımızın, Kayseri'mizin şansı, Kayseri'mizin medarıiftiharı, bundan sonra çok daha iyi şeyler yapacak. Bu azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakikaten, yemeden, içmeden, dolaşıyor" dedi.
Vatandaşların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Akar, "Arkadaşlarımız gece gündüz demeden canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Gayet güzel gidiyor, merkezde olsun, ilçelerde olsun vatandaşlarımıza derdimizi anlatmak suretiyle, gerçek belediyecilik dediğimiz hususa vatandaşımız layık, en iyisine layık" şeklinde konuştu.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Başkan Büyükkılıç'tan ustalık dönemi beklediklerini vurgulayarak, "Çıraklık, kalfalık bitti, şimdi sayın başkanımızdan ustalık bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla bunu sonuçlandıracağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum, teşekkür ediyorum. Biz bir bütünüz, bir bütün halinde tek yürek, tek yumruk olarak vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bizim bir bütün halinde güçlü olmamız lazım. Bunun bir parçası da belediyecilik, altyapı oluşuyor orada, o altyapıyı da hem Türkiye'de hem de Kayseri'mizde bir daha gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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