Akçakoca\'da maden arama ruhsatına karşı eylem planı

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Akçakoca Belediyesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kaplan Dede Ormanlarında maden arama ruhsatı verilmesine karşı farklı siyasi partiler, STK temsilcileri ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek eylem planını değerlendirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "Bu bölgede maden aramanın olmaması gerektiğini bir teknik olarak hazırlayacağız, her yerde evlerde, sokaklarda anlatacağız bilgilendirme çalışması yapacağız. En önemlisi hukuki mücadelemize başlıyoruz, havzamızı hep birlikte savunacağız" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kaplan Dede Ormanlarında maden arama ruhsatı verilmesine karşı farklı siyasi parti ve STK yöneticileri Akçakoca Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Fikret Albayrak ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, maden arama çalışmasının Akçakoca Sarıyayla İçme Suyu Barajı Su Havzası ve ormanlara vereceği zarar ele alındı. Toplantı sonunda ise öncelikle hukuk yoluna müracaat etme kararı alındı.

Tam bir çevre felaketinin yaşanacağını ileri süren Belediye Başkanı Fikret Albayrak, bu karara karşı ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Asıl amaç maden sahalarındaki rantların paylaşımı olduğu burada görünüyor. Acaba dedik bu bizim baraj sahamıza giriyor mu girmiyor mu diye, kaymakamlığa yazı yazdık ve maden aranması ile ilgilide koordinatları aldık, onları size göstereceğiz. Bu toplantı çok iyi oldu, işin şakasının olmadığını anladık. İşte maden arama bölgesi, izin alınan bölge bizim Sarıyayla Barajımız işte burada. Havzada bizim içme suyu barajımız bulunmaktadır. İşte yurdumuzda televizyonlarda o gördüğümüz kadınların mücadelesi en sonunda korktuğumuz bizim de başımıza geldi. Burada mücadele edeceğiz, burada sadece orman olsa bile yine mücadele edeceğiz. Böyle bir şeye izin verilir mi? Burası bizim can damarımız, bu bölge korunması gereken bir bölge. Bu bölgede maden aramanın olmaması gerektiğini bir teknik olarak hazırlayacağız, buradan başlayacağız, ikinci aşamada ise her yerde evlerde, sokaklarda anlatacağız bilgilendirme çalışması yapacağız. En önemlisi hukuki mücadelemize başlıyoruz, son aşamada ise havzamızı hep birlikte savunacağız."