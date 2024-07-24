Akçakoca'da maden arama ruhsatına karşı eylem planı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akçakoca'da maden arama ruhsatına karşı eylem planı

Geniş Video İzle

Akçakoca Belediyesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde maden arama ruhsatı verilmesine karşı eylem planını değerlendirdi. Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hukuki mücadele başlatacaklarını ve bölgenin savunulacağını belirtti.

24.07.2024 10:33  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Akçakoca Belediyesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kaplan Dede Ormanlarında maden arama ruhsatı verilmesine karşı farklı siyasi partiler, STK temsilcileri ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek eylem planını değerlendirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "Bu bölgede maden aramanın olmaması gerektiğini bir teknik olarak hazırlayacağız, her yerde evlerde, sokaklarda anlatacağız bilgilendirme çalışması yapacağız. En önemlisi hukuki mücadelemize başlıyoruz, havzamızı hep birlikte savunacağız" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kaplan Dede Ormanlarında maden arama ruhsatı verilmesine karşı farklı siyasi parti ve STK yöneticileri Akçakoca Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Fikret Albayrak ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, maden arama çalışmasının Akçakoca Sarıyayla İçme Suyu Barajı Su Havzası ve ormanlara vereceği zarar ele alındı. Toplantı sonunda ise öncelikle hukuk yoluna müracaat etme kararı alındı.

Tam bir çevre felaketinin yaşanacağını ileri süren Belediye Başkanı Fikret Albayrak, bu karara karşı ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Asıl amaç maden sahalarındaki rantların paylaşımı olduğu burada görünüyor. Acaba dedik bu bizim baraj sahamıza giriyor mu girmiyor mu diye, kaymakamlığa yazı yazdık ve maden aranması ile ilgilide koordinatları aldık, onları size göstereceğiz. Bu toplantı çok iyi oldu, işin şakasının olmadığını anladık. İşte maden arama bölgesi, izin alınan bölge bizim Sarıyayla Barajımız işte burada. Havzada bizim içme suyu barajımız bulunmaktadır. İşte yurdumuzda televizyonlarda o gördüğümüz kadınların mücadelesi en sonunda korktuğumuz bizim de başımıza geldi. Burada mücadele edeceğiz, burada sadece orman olsa bile yine mücadele edeceğiz. Böyle bir şeye izin verilir mi? Burası bizim can damarımız, bu bölge korunması gereken bir bölge. Bu bölgede maden aramanın olmaması gerektiğini bir teknik olarak hazırlayacağız, buradan başlayacağız, ikinci aşamada ise her yerde evlerde, sokaklarda anlatacağız bilgilendirme çalışması yapacağız. En önemlisi hukuki mücadelemize başlıyoruz, son aşamada ise havzamızı hep birlikte savunacağız."

Akçakoca\'da maden arama ruhsatına karşı eylem planı
Kaynak: ANKA

Fikret Albayrak, Akçakoca, Düzce, Çevre, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca'da maden arama ruhsatına karşı eylem planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 12:04:00. #1.11#
SON DAKİKA: Akçakoca'da maden arama ruhsatına karşı eylem planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement