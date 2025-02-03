Akdeniz Belediyesi'nde Kayyum Protestosu ve İşçi Sürgünleri - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi'nde Kayyum Protestosu ve İşçi Sürgünleri

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Mersin'de Akdeniz Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Zeyit Şener’in 150 işçiyi farklı alanlarda görevlendirdiği iddialarına karşı düzenlenen protestoda, işçilere yönelik hak ihlalleri ve mobbing uygulamaları eleştirildi. Protestocular, işçilerin eski görevlerine iade edilmesini istedi.

03.02.2025 17:28  Güncelleme: 17:41
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(MERSİN) - Akdeniz Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Zeyit Şener'in, 150 işçiyi farklı alanlarda görevlendirdiği öne sürüldü. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "25 gündür Akdeniz Belediyesi'nde ağır vasıtaları kullanacak kimse yok, hizmet üretecek sosyolog, psikolog, mimar, mühendis kalmadı çünkü hepsi sürgün edildi" dedi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Gruptakiler, tutuklanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yerine görevlendirilen Zeyit Şener'i, aralarında psikolog, sosyolog, mimar, mühendis, gazeteci gibi meslek gruplarından kişilerin de olduğu 150 işçiyi, farklı alanlarda görevlendirdiği gerekçesiyle protesto etti.

"Akdeniz Belediyesi işçileri yalnız değildir", "Emeğe saygı", "Mobbinge ve işçi kıyımına son" yazılı pankart açan gruptakiler adına açıklama yapan Kemal Göçmen, "Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası, çok geçmeden bir hafta içerisinde işçilere yönelik ağır mobbing ve hak ihlalleri gerçekleşmeye başlamıştır. Tarafımıza ulaşan bilgilere göre aralarında psikolog, sosyolog, mimar, mühendis, gazeteci, proje uzmanı, sekreter, büro personeli, kalem çalışanları da olmak üzere yaklaşık 150 işçi görev yerinden alınarak belediyenin Çevre Koruma Birimi'nde süpürge ve çöp kamyonunun arkası gibi işlere sürgün edilmiştir. Sürgün edilenler içerisinde hamile kadın, yaşlı ve sağlık durumu elverişli olmayan kişiler gözetilmeksizin yıldırmalara devam edilmektedir" diye konuştu.

Göçmen, işçilere yönelik hak ihlallerinin sonlandırılmasını ve işçilerin eski görevlerine iade edilmesini istedi.

Belediyeye kayyum atanmadan önce başkan yardımcılığı görevini yürüten Orhan Sanrı ise "Eş başkanlarımızla çalışan, onlarla aynı fotoğraf karesine giren arkadaşlar cezalandırılıyor. Tek suçları seçilmiş eş başkanlarla aynı fotoğraf karesine girmektir" diye konuştu.

"Akdeniz Belediyesinde hizmet üretecek sosyolog, psikolog, mimar, mühendis kalmadı çünkü hepsi sürgün edildi"

Protestoya katılan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ise şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyesi 25 gündür abluka altında. Yaşama dair her şeye düşman olan kayyum önce kadın müdürlüğünü dağıttı. Çünkü kayyum kadın düşmanıdır. 25 gündür Akdeniz Belediyesi hizmet üretemiyor. Çünkü kayyum hizmet düşmanıdır. 25 gündür Akdeniz Belediyesi'nde ağır vasıtaları kullanacak kimse yok. Çünkü hepsi sürgün edildi. Akdeniz Belediyesinde hizmet üretecek sosyolog, psikolog, mimar, mühendis kalmadı çünkü hepsi sürgün edildi. Kayyum emek düşmanıdır. 9 aydır eş başkanlarımızla uyumlu çalışan müdürleri zorla ücretsiz izne gönderdiler. Bunlar ne Allah'tan korkuyor, ne kuldan utanıyor. Eğer kayyumda Alllah korkusu olsaydı, kuldan utanma olsaydı engelli Akdeniz Belediyesi personelini asansörü olmayan binaya göndermezdi."

Akdeniz Belediyesi Kadın Danışma Merkezinden temizlik işlerine sürülen bir kadın çalışan da çalışanların sürekli baskı altında olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi'nde Kayyum Protestosu ve İşçi Sürgünleri - Son Dakika

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