Akdeniz Belediyesi, Üretim ve Geri Dönüşümle Maliyetleri Önlemeye Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla fen işleri makine ikmal sahasındaki atölyeler ile park bahçeler müdürlüğü fidanlık sahasında yaptığı üretimler, yenileme, tamir, bakım ve geri dönüşüm sayesinde maliyet kalemlerinin önüne geçiyor.
Fen işlerine bağlı makine ikmal sahası içindeki atölyelerde ağır iş makineleri, kamyon, otobüs ve envanterdeki araçları ve zarar gören çöp konteynırlarını tamir edip yenileyen ekipler, ciddi bir gider kalemini önlüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlık sahasında da ekipler, demir veya ahşap doğrama, kamelya, bank, pergola ve piknik masalarının üretimi ile montajı, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının tamiri, afiş ve panoların yazımı ile çöp kutularının üretimi ve tamiratı gibi hizmetleri yerine getiriyor. Zaman içinde zarar gören veya ömrünü tamamlayan malzemeleri de geri dönüştürüp tekrar kullanıma sunan ekipler, böylelikle hem maliyetin önüne geçiyor hem de doğa ve çevre dostu bir üretim modeli uyguluyor. İmalatı veya tamiri yapılan ürün ve malzemeler de ilçe genelinde ihtiyaç duyan parklar, yeşil alanlar ile halkın ortak kullandığı meydanlara yerleştirilip hizmete sunuluyor.
"Üretiyor, yeniliyor ve geri dönüştürüyoruz"
Çalışmalar hakkında değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kurumun personel gücü ve öz kaynakları ile yaptığı üretim, yenileme ve geri dönüşüm sayesinde ciddi bir gider ve harcama kaleminden kurtulduklarını, maliyetlerin önemli oranda düştüğünü vurguladı. Yenileme ve geri dönüşüme büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Gültak, "Personel arkadaşlarımızın yoğun emekleri sonucu bir yandan belediyemize ait iş makineleri ve her türlü araç tamir edilip yeniden hizmete sunuluyor. Ayrıca spor aletleri, çocuk oyun grupları, bank ve kamelyalar da yenileniyor, ömrünü tamamlayan malzemeler geri dönüşümle tekrar hayat buluyor. Büyük emek ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Çünkü onların emeği sayesinde belediyemiz olası birçok maliyetten, harcamadan kurtulmuş oluyor. Böylelikle de bu üretim ve yenileme süreci halka hizmet olarak geri dönüyor. Akdeniz'de üretimi, yenileme ve geri dönüşümü önceleyen yerel yönetim modelini uygulamaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN
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