Manisa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları bize vatan kılmak için gözünü dahi kırpmadan ölüme giden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Dutlulu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dutlulu'nun mesajında şunları kaydetti:
"Bütün dünya bilir, Çanakkale geçilmez. Türk ulusunun bağımsızlığına olan sarsılmaz inancını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümündeyiz. Türk milleti bugün Çanakkale'de, sonsuza kadar var olmanın bedelini canlarıyla ödemiş, bir an olsun geri dönmeyi aklına getirmemiş bir neslin kararlığıyla dimdik ayaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yüz binlerce şehidimizin bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Eşsiz bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'mizin 109'uncu yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları bize vatan kılmak için gözünü dahi kırpmadan ölüme giden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."
Son Dakika › Yerel › Manisa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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