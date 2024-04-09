Akhisar Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Akhisar Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Akhisar Belediye Meclisi, Başkan Besim Dutlulu yönetiminde yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçildi.

09.04.2024 14:23  Güncelleme: 14:28
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Akhisar Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan Besim Dutlulu yönetiminde yaptı. Toplantıda mecliste görev yapacak komisyonlar için üye seçimleri yapıldı.

Akhisar'da yeni dönemin ilk Meclis Toplantısı, Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, CHP Manisa Milletvekili A. Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve çok sayıda vatandaş eşlik ederken, toplantı Akhisar Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

"İLK MECLİSİMİZİN AKHİSAR'IMIZA VE MANİSA'MIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

"Akhisar halkı sandıkta bize olan güvenini bir kez daha gösterdi. Merkezdeki tüm mahallelerde ve kırsaldaki birçok mahallede oyumuzu açık ara arttırdığımızı gördük. 27 bin gibi bir farkla bu seçimi aldık. Tabi bunu bir zafer olarak görmüyoruz; bu bize verilmiş bir görevdir. Bu bir hizmet yolculuğudur. Şehrimizi güzelleştirmek ve halkımızın beklentilerini karşılamak için, hem Akhisar Belediyesi olarak hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. İlk meclisimizin Akhisarımıza ve Manisamıza hayırlı olmasını dilerim.

"HERKESİN RAMAZAN BAYRAMI'NI EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLUYORUM"

Ramazan ayı boyunca sık sık sizlerle iftar sofralarında buluştuk. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da birlik ve beraberliğimizi, dayanışma bilincimizi daha da güçlendirdik. Sizlerin daha huzurlu ve güvenli bir Ramazan Bayramı geçirmesi için Akhisar Belediyesi olarak bizler her an görev başında olmaya devam edeceğiz.  Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin yılda sadece 1 ay değil, her an geçerli olduğu bir şehir ve ülke hayali ile büyüklerimin ellerinden, geleceğimizin teminatı küçüklerimin gözlerinden öpüyor, herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Dutlulu, belediye faaliyetlerini ilçe halkının bilgi ve erişimi dahilinde yürütmek adına meclis toplantılarının ve her türlü ihalenin Akhisar Belediyesi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmasına dair ek gündem maddeleriyle ilgili de konuşan Dutlulu, şunları kaydetti:

"ŞEFFAF BELEDİYECİLİK DEVAM EDECEK"

"Şeffaf belediyecilik anlayışı gereği 5 yıl önce başlattıkları meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanmasının devam etmesini istediğini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, "Hepinizin bildiği gibi göreve geldiğimiz 2019 yılından bu güne, tüm ihalelerimizi ve tüm meclis toplantılarımızı şeffaf bir şekilde canlı yayınlayarak halkımıza sunuyoruz. Bizden önce meclis toplantıları veya ihaleler canlı yayınlanmıyordu. Biz halkımıza hesap verebilir, sorgulanabilir ve şeffaf bir anlayış sunuyoruz. Saklayacak, gizleyecek hiçbir durumumuz yok."

Toplantıda, AKP listelerinden Akhisar Belediye Meclisi'ne giren Pınar Çakır, Tamer Demir, Harun Binici ve İlkay Düztaş istifalarını vererek, MHP'ye geçti. Toplantıda mecliste görev yapacak komisyonlar için üye seçimleri yapıldı. Meclisin katip üyeliklerine Hanife Ceyhan Özçelik ile Emre Okkalı, Meclis 1. Başkanvekilliği'ne Kayhan Kuralay, 2. Başkanvekilliği'ne Lütfü Akdağ, encümen üyeliklerine ise Sevim Şirin Haşlaman, Bilal Özükırmızı, Hanifi Çağlı seçildi. Ardından komisyon üyeleri de belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika

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