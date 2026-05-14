AKİB’den gurbetçilere çağrı: “Bu yaz rotamız Türkiye olsun”

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), yaz sezonu öncesinde Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşına anlamlı bir çağrıda bulundu. AKİB Genel Başkanı Ali Hızar tarafından yapılan açıklamada, gurbetçilerin tatil rotalarını Türkiye’ye çevirmelerinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye’nin gurbetçiler için yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda ortak bir yuva ve aidiyet noktası olduğu vurgulandı.

“TÜRKİYE BİZİM ORTAK YUVAMIZ VE ORTAK SEVDAMIZDIR”

AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, nerede yaşanırsa yaşansın gönüllerinin her zaman Türkiye için attığını belirterek, gurbetçilerin anavatana yaptığı ziyaretlerin yalnızca hasret gidermek anlamına gelmediğini söyledi. Hızar, Türkiye’ye yapılan her ziyaretin kültürel değerleri yaşatmanın ve milli birlik ruhunu güçlendirmenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ali Hızar açıklamasında, “Bizler nerede yaşarsak yaşayalım, kalbimiz her zaman Türkiye için atıyor. Türkiye’ye yapılan her ziyaret; hasret gidermenin ötesinde, vatanımıza sahip çıkmanın, kültürümüzü yaşatmanın ve milletçe kenetlenmenin en güçlü göstergesidir” ifadelerini kullandı. Gurbetçilerin Türkiye ile olan bağlarını güçlü tutmasının gelecek nesiller açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

GURBETÇİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VURGULANDI

AKİB yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ekonomisine sağladığı katkının her geçen yıl daha da büyüdüğüne dikkat çekildi. Özellikle yaz döneminde gerçekleşen ziyaretlerin turizm sektöründen yerel esnafa kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturduğu belirtildi.

Hızar, gurbetçilerin Türkiye’ye sunduğu katkının sadece ekonomik rakamlardan ibaret olmadığını ifade ederek, “Bu destek aynı zamanda milli dayanışmanın, birlik ruhunun ve vatan sevgisinin en somut yansımasıdır. Türkiye’ye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır” dedi. Yapılan açıklamada, gurbetçilerin anavatana olan ilgisinin ülke ekonomisi açısından da stratejik önem taşıdığı kaydedildi.

GENÇ NESİLLERE TÜRKİYE VE KÜLTÜREL BAĞ VURGUSU

AKİB yönetimi açıklamasında özellikle Avrupa’da doğup büyüyen genç kuşaklara dikkat çekerek, Türkiye ile kültürel bağların korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Yaz tatillerinin gençler açısından aile bağlarını güçlendirme, kültürel değerleri tanıma ve milli kimliği yaşatma fırsatı sunduğu ifade edildi.

Ali Hızar, “Bu yaz da rotamızı Türkiye’ye çevirelim. Memleketimizin havasını soluyalım, bayrağımızın gölgesinde sevdiklerimizle buluşalım. Çünkü Türkiye bizim ortak yuvamız, ortak sevdamızdır” sözleriyle gurbetçilere seslendi. AKİB yönetimi ayrıca Avrupa’daki tüm Türk vatandaşlarını birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmeye davet ederek, “Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz” mesajını verdi.

Haber: Hüseyin Zorkun