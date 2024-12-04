Akkuyu NGS Yemekhanesinde Kavga Çıktı

Yerel

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yemekhanesinde iki işçi grubu arasında çıkan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS'de çalışan işçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı. İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Arbede nedeniyle diğer işçiler yemekhaneyi boşaltırken, bazıları da yaşanan kavgayı cep telefonlarıyla görüntüledi. - MERSİN