AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu: Yaş çay fiyatı gerçek olacak şekilde destek verildi - Son Dakika
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AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu: Yaş çay fiyatı gerçek olacak şekilde destek verildi

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AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapılan toplantıda yaş çay fiyatının gerçek olacak şekilde destek verildiğini belirtti. Mertoğlu, çay sektöründe yaş ve kuru çaya zam yapılması gerektiğini ifade etti.

15.08.2024 11:18
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz yapılan toplantıda yaş çay fiyatı gerçek olacak şekilde destek vermiş. Yaş çay alım fiyatları diğer tarım ürününe baktığımız zaman olabilecek en yüksek miktarda belirlendi. Şimdi birinci sürgünde ve geçen senelerde hiçbir sorun yaşamadan çay alımları gerçekleşti şahidiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP Rize milletvekilleri Muhammet Avcı ve Harun Mertoğlu ile Rize Ticaret Borsası'nda çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ÇAYKUR ve çay üreticilerinin sorunlarıyla ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Çay fiyatları hakkında konuşan Mertoğlu, çay fiyatlarına verilebilecek en yüksek fiyatı verdiklerini belirtti. Mertoğlu, şunları söyledi:

"Dün çay nasıldı, bugün nereye geldik? Çayı ve ÇAYKUR'u birkaç bölüme ayırmak gerektiğini düşünüyorum. AK Parti dönemlerinden öncesi- sonrası diye birlikte ele alınması gerekiyor. Biz AK Parti olarak çaya sadece çay olarak bakmıyoruz. Çay, çay müstahsili, ÇAYKUR özel sektör. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hepimiz şahsen ben de çay müstahsiliyim. 200 bin ailenin neredeyse tamamın çayla bir bağlantısı var. O yüzden yaş çay fiyatı belirlenirken gerçekten sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz yapılan toplantıda yaş çay fiyatı gerçek olacak şekilde destek vermiş. Tabi yaş çay çok yüksek miktarda, çok yüksek miktarda belirlenmesi gerekmiyor arkadaşlar. Özel sektörde bir taraftan kuru çaya zam yapılması gerekiyor. Hiçbir çay müstahsili, hiçbir Rizeli çay işiyle uğraşan hiçbir kişi, yaş çaya şu kadar zam yapıldı, kuru çaya niye yapılıyor veya, kuru çaya geçmişte şu kadar yapıldı, yaş çaya niye şu kadar yapılmıyor diyor. Aslında hem yaş çaya zam olması gerekiyor, hem kuru çaya zam olması gerekiyor ki bu çay sektörünün dönmesi gerekiyor. Yaş çay alım fiyatları diğer tarım ürününe baktığımız zaman olabilecek en yüksek miktarda belirlendi. Şimdi birinci sürgünde ve geçen senelerde hiçbir sorun yaşamadan çay alımları gerçekleşti şahidiz. Hatta geçen sene müstahsillerden bizi arayanlar, 'sayın vekilim bizim bohçamızı açtılar' dediler."

Harun Mertoğlu, ÇAYKUR'un kesinlikle özelleştirilmeyeceğini belirterek, "Bir de zaman zaman mecliste farklı muhalefet partilerinde dillendirilen bir şeyler var, 'işte ÇAYKUR özelleştirilecek, bunu alt yapısı yapılıyor' diye bir söylentiler oluyor. Arkadaşlar Recep Tayip Erdoğan başımızda olduğu müddetçe ÇAYKUR özelleştirilmeyecektir. Bunun kesin sözünü teminatını olarak biz milletvekilleri olarak veriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu: Yaş çay fiyatı gerçek olacak şekilde destek verildi - Son Dakika

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