Aksaray'da Antrenöre Taciz İddiası - Son Dakika
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Aksaray'da Antrenöre Taciz İddiası

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Aksaray'da antrenör M.Ç., 5 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

15.01.2025 18:56
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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da antrenör ve beden eğitimi öğretmeni M.Ç., 5 erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Aksaray'da Amatör Lig'de bir takımda oynayan 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun, antrenör ve beden eğitimi öğretmeni M.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine çocuğun annesi P.Y., öğretmenden şikayetçi oldu. Olayın basına yansımasının ardından ise 4 aile daha öğretmenden taciz iddiasıyla şikayetçi oldu.

Taciz iddiasıyla sabah saaatlerinde adliyeye getirilen ve tutuklanan antrenör ve beden eğitimi öğretmeni M.Ç. ise hakkındaki iddialara ilişkin "Kimseyi taciz etmedim. Yaptığım iyiliklerin bedelini ödüyorum. Onu yazın" dedi.

Anne P.Y. ise çocuğunun bu olaydan çok etkilendiğini söyleyerek, "Okuldaki öğretmenlerine de söyledim, 'Oğlumu yalnız bırakmayın' diye. Şu an iyi değil, psikologdan randevu almaya çalışıyorum. Korkuyor, 'Gelir mi, bir şey yapar mı size söylediğim için' diyor. Kimseyle zaten şu an konuşmuyor, doğru dürüst yemek de yemiyor" dedi.

İddiaya konu M.Ç'nin bir ilköğretim okulunda beden eğitimi öğretmeni olduğu, aynı zamanda daha önce de ifadeye çağrıldığı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aksaray\'da Antrenöre Taciz İddiası
Kaynak: ANKA

Aksaray, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Yerel, Suç, Son Dakika

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