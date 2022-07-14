Aksaray'da gurbetçilerin sıla-i rahimi başladı - Son Dakika
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Aksaray'da gurbetçilerin sıla-i rahimi başladı

14.07.2022 14:28
Aksaray'da gurbetçilerin sıla-i rahimi başladı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Aksaraylı gurbetçiler memleketlerine gelmesiyle kent kalabalıklaşırken, gurbetçiler özlemlerini gidermek için sokak sokak geziyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Aksaraylı gurbetçiler memleketlerine gelmesiyle kent kalabalıklaşırken, gurbetçiler özlemlerini gidermek için sokak sokak geziyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Aksaraylı gurbetçiler, Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini geçirmek ve akrabalarını görmek için memleketlerine geldi. Birçok gurbetçi ise yetişemedikleri bayram izninin ardından 2 gün önce Kapıkule'den giriş yapmaya başladı. Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 80 bine yakın gurbetçinin Aksaray'a sıla-i rahim yaptığı öğrenilirken, özlemlerini gidermek isteyen gurbetçiler sokaklara akın etti. Gurbetçilerin birçoğunun karayoluyla geldiği kentte trafikte yabancı plakalı araç yoğunluğu yaşanırken, havayolu ile gelen gurbetçiler Kayseri, Konya ve Ankara'dan karayolu ile Aksaray'a ulaştı. Gurbetçilerin çoğunluğu, yakınları ve dostlarıyla birlikte tatillerini geçireceklerini, memleketlerinde yapılacak işlerini tamamlayacaklarını anlattı.

Özlemle uzun dönem sonra memleketi Aksaray'a geldiğini anlatan Akif Coşkun (35), "Almanya'dan geliyorum. İşte yaz tatilinde Aksaray'a geldik. Uzun dönem olmuştu gelmeyeli memleketimizde çok güzel gelişmiş. Mutluyuz burada olmaktan. İşte aynen biraz gurbetlik hasret çekiyoruz. Geldik gezelim dedik, gördük. Memnun kaldık, inşallah seneye yine geliriz buraya, sürekli özlüyoruz. Vatan hasreti çekiyoruz. Zor oralar, buraya gelince hem havasından hem de aileyi görüyoruz. İnşallah benim gibi herkese de nasip olur gelmek. Tatillerini yaparlar güzelim memleketi görürler. O özlemle yaşamazlar, tatillerini yaparlar" dedi.

Gürsel Yılmaz (66) ise, "Vallahi süper bir duygu, her şey çok güzel Türkiye'miz süper. Aksaray dedikleri zaman akan sular durur. Benim toprağım, benim vatanım, benim bayrağım gururla burada gezmeyi tercih ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar" diye konuştu. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da gurbetçilerin sıla-i rahimi başladı - Son Dakika

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