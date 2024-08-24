Aksaray\'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Yaz aylarının etkisiyle yüksek sıcaklıkların yaşandığı Aksaray'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 22.30 sıralarında başlayan ve aralıksız şiddetini artırarak yaklaşık 40 dakika süren yağmur, hem sokaktaki vatandaşları hem de internet ve telefonlara erişimini etkiledi.

Yağışın etkisiyle kısa süreliğine internet ve telefonlara erişim sağlanamazken, kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi. Öte yandan şiddetli sağanak yağış, Sanayi alt geçit, Tacin ve Hassas Mahallesi alt geçitleri başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde bulunan alt geçitlerinde vatandaşları zorladı. Alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. SGK alt geçidinde yolda kalan araçlara trafik ekipleri yardımcı oldu.

Yağışın etkisiyle Kireçlik mevkisinde heyelan meydana gelirken otomobillerin lastikleri patladı. Kurtuluş Mahallesi'nde ise su baskınları meydana geldi. Yağıştan yolların yanında apartmanlar da etkilenirken, bazı apartmanları da su bastı.