Aksaray'da tırdan 30 çuval toz şeker çalan şüpheliler için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Aksaray'da tırdan 30 çuval toz şeker çalan şüpheliler için soruşturma başlatıldı

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Aksaray'ın Selçuklu Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesini açan kişiler, 50'şer kilogramlık 30 çuval toz şekeri alarak bölgeden uzaklaştı. Araç kamerasına yansıyan olayda toplam 1,5 ton şeker çalınırken polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Selçuklu Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesini açan şahıslar, 30 çuval toz şekeri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, tırın dorsesini açarak içerisinde bulunan 50'şer kilogramlık 30 çuval toz şekeri çaldı. Toplam ağırlığı 1,5 tonu bulan şekerleri çalan şahıslar, olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anları araç kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şahısların tırın dorsesini açarak şeker çuvallarını aldığı anlar yer alırken, olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA
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