Aksaray'ın Malaklı Köpeği Türkiye'nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika
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Aksaray'ın Malaklı Köpeği Türkiye'nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Aksaray'ın Malaklı köpeği, iri cüssesi ve Anadolu Aslanı olarak bilinmesiyle ülke genelinde çobanların dostu olarak tanınıyor. Naim Dağlı tarafından yetiştirilen Malaklı köpekleri, Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Aksaray Malaklısı, iki ayak üzerinde durduğunda insan boyunu geçiyor. Dağlı, yılda 130 yavru yetiştirerek bu taleplere yetişmeye çalışıyor ve farklı yaş gruplarına göre farklı fiyatlarla satışını gerçekleştiriyor.

21.07.2024 12:27
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İri cüssesi ile Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray'ın Malaklı köpeği bir insan boyunu geçiyor. Ülke genelinde çobanların dostu olan Malaklı köpeği yetiştiği Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde Malaklı köpek yetiştiriciliği yapan Naim Dağlı, yılda 130 yavru yetiştiriyor. Çiftliğinde 25 damızlık köpeği bulunan Dağlı, Türkiye'nin dört bir yanına Aksaray Malaklısını gönderiyor. Anadolu aslanı olarak nam salan Aksaray Malaklısı, iki ayak üzerinde durduğu zaman insan boyunu geçiyor. Çocukluğundan bu yana köpeklerle bir arada olan Dağlı, bu ilgisini ticarete döktü.

Her eve bir Aksaray malaklısının şart olduğunu belirten Naim Dağlı, "Aksaray Malaklı köpeği yetiştirmek ve satmak için çiftlik oluşturdum. Her eve bir malaklı şart, çünkü sadık, güçlü ve kurtçul bir hayvan. Aksaray'ın gururu Anadolu Aslanı Malakların özelliği, ırkı çok eskiye dayanıyor. Çobanların özellikle tercih ettiği bir köpek türü. Kangala göre daha büyük ve daha güçlü bir hayvan. Her işi severek yapılması gerekiyor. Bende bu işi severek yapıyorum, çünkü köpekleri seviyorum ve aynı zaman da taleplere göre satışını yapıyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin her tarafından talep geliyor. Bazen yurt dışından bile isteyenler oluyor. Bizde bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bir yılda ortalama 130 yavru yetiştiriyorum. Küçükleri 8-10 bin lira, 5-6 aylıkları 20 ile 30 bin lira, 10 aylıkları 60-70 bin lira, yetişkinleri de 100-120 bin lira arası satıyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'ın Malaklı Köpeği Türkiye'nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor - Son Dakika

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