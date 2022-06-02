Aksaraylı Vatandaş: "Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin" - Son Dakika
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Aksaraylı Vatandaş: "Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin"

02.06.2022 18:43

Aksaraylı bir vatandaş, kente gelen CHP milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Gürsel Tekin’e, "Ankara'ya selamımı iletin, 'aç yok' diyorlar gelsinler ben göstereyim aç insanları" diye seslendi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı bir vatandaş, kente gelen CHP milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Gürsel Tekin'e, " Ankara'ya selamımı iletin, 'aç yok' diyorlar gelsinler ben göstereyim aç insanları" diye seslendi.

CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü ve İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ile birlikte semt pazarında vatandaşı ziyaret ederek, derdini dinledi. Milletvekillerini gören vatandaş derdini şöyle anlattı:

"Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Duyun aile büyüklerimiz, başımızdaki büyükler. Hükümetimize de diyorum iş yok AŞ yok çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum oğlumun işi yok iş bulamıyorum. Gösteriş yapmasın hükümetimiz. Pazarın halini bir görün domatesi 10 liradan yiyoruz, karpuzu beş liradan, başta mazot inecek. Benim evimde 4 kişi var elektrik parası 600 lira geliyor, bin lira hem doğalgaz yatırıyorum hem soba yakıyorum şimdi oğlumun evinde oturuyorum. Yine İstanbul'daki büyüklerimiz fakire destek oluyor buradakiler hiçbir şey yapmıyor oy günü geliyor 'gülüm balım' ondan sonra belediyeye vardın mı 'çıkarın şu kadını diyorlar'. Oy günü kadınım da şimdi kadın değil miyim ben, biz bunları yaşadık. Yaşıyoruz da milletin işe aşa ihtiyacı var adam şimdi bu patatesi veriyor bana ama ne türlü getiriyor. Sizden ricam bu, kimi eleştireceksiniz kime ulaşacaksınız çok zor durumdayız. Ankara'ya selamımı iletin, 'aç yok' diyorlar gelsinler ben göstereyim aç insanları. yazık değil mi bunların günahını kim ödeyecek. Büyüklerimiz zamların önüne geçsin."

Tekin, vatandaşın selamını Ankara'ya götüreceklerini söyledi.

Aksaraylı Vatandaş: Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin
Aksaraylı Vatandaş: Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin
Aksaraylı Vatandaş: Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin
Aksaraylı Vatandaş: Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin
Aksaraylı Vatandaş: Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Jale Nur Süllü, Gürsel Tekin, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaraylı Vatandaş: 'Aç Yok Diyorlar Gelin Ben Size Göstereyim Gelin' - Son Dakika


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