Aksır Oyunu Çekimleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Aksır Oyunu Çekimleri Başarıyla Tamamlandı

Aksır Oyunu Çekimleri Başarıyla Tamamlandı

Alanya Belediyesi öncülüğünde devam eden Geleneksel Yörük Oyunları Projesi çerçevesinde Aksır Oyunu'nun çekimleri yapıldı. Proje, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne başvurusu için hazırlık sürecinde ve Yörük oyunlarının gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

16.01.2025 17:47  Güncelleme: 17:51
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Alanya Belediyesi öncülüğünde yürütülen Geleneksel Yörük Oyunları Projesi çekimleri, Aksır Oyunu ile devam etti. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne başvurusu yapılan oyunun dosya hazırlığı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de çekimleri yerinde takip ettiler.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile Alanya Yörük Oyunları Uygulayıcısı ve Derleyicisi Sedat Çolak iş birliğinde yürütülen Geleneksel Yörük Oyunları Projesi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Alanya Belediyesi'ne bağlı Alanya Araştırmaları Merkezi öncülüğündeki çalışmalarda farklı okullardan öğrencilere, Proje Uygulayıcısı Sedat Çolak ve ekibi tarafından Yörük oyunları öğretilirken, oyunlar kayıt altına alınıyor. Proje sonunda hazırlanan belgesel ile de Yörük oyunlarının tüm Türkiye'ye tanıtılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Aksır oyunu çekimleri yapıldı

Proje kapsamında, Alanya Kalesi'nde bulunan Tarihi Kemal Atlı Kültür Evi'nde 'Aksır Oyunu' çekimleri yapıldı. 3 etaptan oluşan oyunun uygulanması için 15 Temmuz Lisesi öğrencilerine Sedat Çolak tarafından oyun anlatıldı. Öğrenciler, Aksır Oyunu'na özgü kıyafetleri giyerek belgesel çekimi yapıldı ve bu anlar kayıt altına alındı. Çekimlere Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yaşayan Miras ve Etkinlikler Şube Müdürü Aysun Çobanoğlu Davulcu ve Folklor Araştırmacısı Mahmut Davulcu katıldı. Oyunu izleyen yetkililer, Proje Uygulayıcısı Sedat Çolak ile röportaj yaptı. Çekimler sonrasında hazırlanacak dosya ile Aksır Oyunu, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri'ne girmesi planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksır Oyunu Çekimleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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