Akyaka'da şehit aileleri ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika
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Akyaka'da şehit aileleri ve gazilere vefa ziyareti

Akyaka\'da şehit aileleri ve gazilere vefa ziyareti
15.07.2026 17:20
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Kars'ın Akyaka ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kaymakam İsmail Demirtaş öncülüğünde şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilerek devletin vefa ve desteği iletildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere ziyaret gerçekleştirildi. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş öncülüğünde düzenlenen programda, ilçe protokolü şehit aileleri ile kahraman gazileri evlerinde ziyaret ederek devletin vefa ve destek mesajını iletti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerin talep ve önerilerini dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerde konuşan Kaymakam İsmail Demirtaş, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şehitlerin emaneti olan ailelere ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip gazilere sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, şehit aileleri ve gazilere gösterdikleri sabır, fedakarlık ve vatan sevgisi dolayısıyla teşekkür edilirken, devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olmaya devam edeceği vurgulandı. Protokol üyeleri, ailelerle yakından sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu destansı direniş bir kez daha hatırlatıldı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun yaşatılmasının önemine dikkat çekilirken, milli iradeye sahip çıkma kararlılığının her zaman devam edeceği ifade edildi.

Program sonunda tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anılırken, kahraman gazilere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömür temennisinde bulunuldu. Akyaka'da gerçekleştirilen anlamlı ziyaretler, 15 Temmuz'un yıldönümünde şehit aileleri ve gazilere verilen değerin ve vefa duygusunun bir kez daha güçlü şekilde ortaya konulduğu etkinlikler arasında yer aldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyaka'da şehit aileleri ve gazilere vefa ziyareti - Son Dakika

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