Akyazı'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Akyazı'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Akyazı\'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Ramazan etkinlikleri, Akyazılı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler, çocuk gösterileri ve tasavvuf müziği konseri ile renklendi.

26.03.2025 14:37  Güncelleme: 14:40
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Ramazan etkinliklerinde vatandaşlar Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Akyazı Belediyesi tarafından her sene Ramazan ayında düzenlenen etkinlikler, bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Akyazılı vatandaşların Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşamaları adına ilçe merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklar için gösteriler, Hacivat ve Karagöz gölge oyunları ile Tarık Genç tasavvuf müziği konseri gerçekleştirildi. On bir ayın sultanı Ramazan'ı birlik ve beraberlik içinde yaşamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İlçe merkezimizde düzenlediğimiz ve geleneklerimizi yaşattığımız etkinliğimizde çocuklarımız ve ailelerimizle bir araya geldik, keyifli dakikalar yaşadık. Ramazan birlikte oldukça, paylaştıkça güzel. Etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyazı'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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