Al-Saftawi'de enkazdan çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi aylar sonra defnedildi - Son Dakika
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Al-Saftawi'de enkazdan çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi aylar sonra defnedildi

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Al-Saftawi\'de enkazdan çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi aylar sonra defnedildi
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Al-Saftawi\'de enkazdan çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi aylar sonra defnedildi
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Gazze'nin kuzeyindeki Al-Saftawi'de enkazdan çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi aylar sonra törenle toprağa verildi. Törene aile yakınları ve Gazze sakinleri katıldı, İsrail'in hesap vermesi istendi.

İsrail bombardımanında yıkılan bina ve evlerin enkazı altından çıkarılan 70 Filistinlinin cenazesi, aylar sonra düzenlenen törenle toprağa verilirken, cenazeye çok sayıda aile yakını ve Gazze sakini katıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 74 bin 699'a yükselirken, binlerce kişinin hala yıkılan binaların enkazı altında olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki ağır yıkım ve arama kurtarma çalışmalarında yaşanan imkan sıkıntısı nedeniyle kayıplara ulaşılması aylar sürebiliyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Al-Saftawi bölgesinde, İsrail bombardımanında yıkılan bina ve evlerin enkazı altında kalan 70 Filistinlinin naaşı, aylar sonra sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Filistinliler için bölgede cenaze töreni düzenlendi.

Cenazelerin, İsrail bombardımanında çok sayıda üyesini kaybeden Abu Warda, Nabhan, Al-Yazji, Masoud ve El-Debs ailelerine mensup olduğu belirtildi. Çok sayıda aile yakını ve Gazze sakininin katıldığı törende, kurbanlar için cenaze namazı kılındı. Katılımcılar, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle İsrail'in hesap vermesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi genelinde enkaz altında kalan kayıp kişilere ulaşmak için sivil savunma ve uzmanlaşmış ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, ağır iş makineleri ve yakıt eksikliği çalışmaları zorlaştırıyor. Yerel yetkililer, binlerce kayıp kişinin hala enkaz altında bulunduğunu ve çok sayıda kişinin cenazesinin aylardır yıkıntılar arasında kaldığını belirtiyor.

Kaynak: İHA
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