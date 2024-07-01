Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Yerel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda Gökhan Özçelik silahla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli A.D. ise polis tarafından yakalandı.

01.07.2024 21:21
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahla karnından vurulan Gökhan Özçelik, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. isimli şüpheli yanına aldığı 3-4 kişilik grupla birlikte, Gökhan Özçelik'e ait otele gitti. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.D. silahını çekerek Gökhan Özçelik'i karnından vurdu. Şüpheli A.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özçelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise şüpheli A.D.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli A.D., asayiş ekiplerince Kuştur mevkiinde yakalandı. Diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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