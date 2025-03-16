Alaçatı\'da \'Bridge of Hope\' Projesi ile Ukraynalı Çocuklara Destek

Alaçatı Turizm Derneği tarafından organize edilen "Bridge of Hope" projesi kapsamında, Ukrayna'nın Sumi bölgesinden gelen 28 çocuk ve anneleri Çeşme'de ağırlanıyor. Savaşın etkilerinden uzak, moral bulmaları ve farklı kültürlerle kaynaşmaları amacıyla düzenlenen proje, Ukrayna Büyükelçiliği'nin de desteğiyle hayata geçirildi. Çocuklar, Çeşme'de bir hafta boyunca Boyalık Otel'de konaklayarak hem tatil yapacak hem de Çeşme'de düzenlenen çeşitli kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.

Çocukların Çeşme'ye gelişinden önce, önemli isimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılanlar arasında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Maslahatgüzar Oleksii Chernyshev, Müsteşar Konstantyn Fedorenko, Birinci Katip Borys Uvarov ve Üçüncü Katip Yaroslava Yaremenko bulunuyordu. Türkiye'den ise Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve Alaçatı Turizm Derneği Başkanı ve Ukrayna Gönüllüsü Kerem Ünsal başta olmak üzere, çeşitli sektörlerden iş insanları ve sivil toplum temsilcileri toplantıya katıldı.

Maslahatgüzar Chernyshev, bu önemli girişime destek veren Alaçatı Turizm Derneği'ne, Türk iş insanlarına ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ederek, çocukların güzel ve unutulmaz bir tatil geçirmelerini diledi.

"Savaş travmalarından kurtulmasını amaçlıyoruz"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı ve Ukrayna Gönüllüsü Kerem Ünsal, projenin amacını şöyle anlattı:

"Bridge of Hope projesi ile savaşın etkilediği çocuklara moral kazandırmayı ve onları kısa bir süreliğine de olsa travmatik ortamdan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Projenin ilk ayağını Çeşme'de gerçekleştiriyoruz, savaş mağduru çocukların rehabilite edilmesini ve savaş travmalarından kurtulmasını amaçlıyoruz. Çocuklar burada hem dinlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecekler. Çocuklar için çok zengin bir program hazırladık. Çocuklar tatil boyunca birçok kültürel ve sportif aktiviteye katılarak, günlerini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirecekler."

Planlanan etkinlikler

Sanatsal Etkinlikler: Çocuklar, Çeşme'nin tarihi yel değirmenleri bölgesinde ünlü bir duvar sanatçısı eşliğinde mural (duvar boyama) çalışması yapacaklar.

Gastronomi Deneyimi: Michelin listesinde yer alan bir restoranda şeflerle birlikte yemek yapacaklar. Ayrıca, Ukraynalı anneler kendi mutfak kültürlerini tanıtacaklar.

Su Sporları ve Doğa Aktiviteleri: Windsurf ve su sporları aktiviteleri düzenlenecek, ayrıca Türk ve Ukraynalı çocukların birlikte ağaç dikeceği özel bir ağaçlandırma alanı tahsis edildi.

Kültürel Geziler: Erythrai, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ziyaret edilecek.

Müzik ve Sahne Sanatları: Mustafa Boran Durgun yönetimindeki Mavi Canlar Orkestrası ile her akşam prova yapacaklar ve 21 Mart Cuma günü büyük bir konserle final yapacaklar.

Sergilerle Ukrayna'daki Savaşın Yansımaları

Proje kapsamında iki önemli serginin açılışı da gerçekleştirildi. Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda açılan sergilerden biri, savaş mağduru Ukraynalı çocukların yaptığı resimleri içeren "Ukrayna Rüyasının Yüzleri" adlı sergi oldu. Diğer sergi ise, savaş öncesi ve sonrası Ukrayna şehirlerinin sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile gösterildiği "Ukrayna'daki Savaşın VR Müzesi" oldu.

"Umut köprüleri kuralım"

Kerem Ünsal, projeye destek verenlere teşekkür ederek şu mesajı paylaştı:

"Bu çocuklara sevgi ve destek eli vererek, onların iyileşmesine ve yeniden gülümsemesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Destekleriniz, bu çocukların hayatında büyük bir fark yaratacaktır. Hep birlikte umut köprüleri kuralım, savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara bir nebze olsun moral ve umut olalım." - İZMİR