Alanya Belediye Başkanı Yücel, ilkokul öğretmeni ile bir araya geldi - Son Dakika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci'yi unutmayarak evinde ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ardından Hayate Hanım İlkokulu'nda Öğretmeni olan Müşerref Demirci'yi evinde ziyaret etti. Demirci ailesi, her yıl Öğretmenler Günü'nde ziyaretine gelen Başkan Yücel'i kapıda karşıladı.

"Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci ve eşi emekli Öğretmen Necat Demirci ile bir sohbet gerçekleştirdi. Öğretmeni ile ilkokul dönemlerini anan Başkan Yücel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Müşerref Öğretmenimi evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladım. O ve diğer öğretmenlerimizin sadece özel günlerde değil, her zaman yanındayız. Benim bu günlere gelmemde büyük katkısı olan ilkokul öğretmenim başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsine sağlıklı uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Başkan Yücel, İlkokul Öğretmeni Müşerref Demirci'ye ziyaretin anısına çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA