Alanya'da 50 Kilo Sağlıksız Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Alanya'da 50 Kilo Sağlıksız Midye Ele Geçirildi

27.05.2025 19:53
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu şehirlerarası otobüsün bagajında sağlıksız koşullarda taşınan 50 kilo midye ele geçirdi. Ayrıca, hijyen kurallarına aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uygulandı.

50 kilo midye şehirlerarası otobüsün teknik takibiyle ele geçirildi

ANTALYA - Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu şehirlerarası seyahat eden bir otobüsün bagajında sağlıklı olmayan şekilde taşınan 50 kilo midye ele geçirdi. Ekipler ayrıca bir iş yerinin dürüm tezgahını cami avlusunda hortumla yıkadığı ve bir diğer işletmeyi ise kamu huzurunu bozduğu gerekçesiyle mühürledi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin huzuru ve halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya genelinde denetimlerine devam eden ekipler, gelen şikayetlere de anında dönüş yaparak gerekli işlemleri uyguluyor.

Otobüs bagajında 50 kilo sağlıksız midye

Zabıta ekipleri, teknik takip sonucu şehirlerarası sefer yapan bir otobüsün bagajında soğuk zincir kurallarına uyulmadan taşınan 50 kilogram midyeye el koydu. Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan deniz ürünleri ekiplerin kontrolünde imha edilirken, midyeleri taşıyan otobüs ile teslim edecek ve alacak kişiler hakkında tutanak düzenlendi.

Cami avlusunda dürüm tezgahı yıkandı

Denetimler kapsamında Şekerhane Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin, dürüm tezgahını cami avlusunda hortumla yıkadığı tespit edildi. Kamuya açık alanların hijyenine aykırı şekilde yapılan söz konusu durum nedeniyle işyerine cezai işlem uygulanırken, Çarşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir barın önündeki bariyerler üzerinde dans eden şahıs nedeniyle kamu düzeninin bozulduğu belirlendi. Her iki işletme, Alanya Belediyesi Encümeni kararıyla mühürlenerek geçici süreyle ticaretten men edildi.

Denetimler artarak devam edecek

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaz aylarında artan gıda sevkiyatlarının hijyen konularına uygun yapılmasının önemine dikkat çekilerek, "Halk sağlığını tehdit eden kişi ve işletmelere karşı tavizsiz denetimlerimiz sürecek. Kamu düzenini bozan işletmelere karşı da ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da 50 Kilo Sağlıksız Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 50 Kilo Sağlıksız Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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